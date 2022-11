Black Friday 2022: lavatrici e asciugatrici in super sconto con i Cyber edays

Uno degli elettrodomestici più utilizzati in casa ma a cui spesso non diamo la giusta importanza è la lavatrice. Il più delle volte il suo acquisto è legato all’urgenza di comprarla perché non funziona più e scegliamo l’ultimo modello senza badare a spese o al contrario ci orientiamo verso quello più economico. Con eBay.it tutto questo non succederà più perché con le sue offerte imperdibili possiamo acquistare il modello che risponde al meglio alle nostre esigenze.

Lavatrice

Standard o slim, la lavatrice deve essere scelta in base alle nostre esigenze in fatto di spazio e di bucato, ma soprattutto dobbiamo puntare su modelli a risparmio energetico.

Lavatrice Hotpoint Ariston

Eliminare i germi con la lavatrice Hotpoint Ariston diventa un gioco da ragazzi perché riesce a rimuovere fino al 99,9% di batteri senza l’utilizzo di additivi chimici, ma con il solo vapore. Il modello, inoltre, è perfetto per eliminare i cattivi odori perché riesce a penetrare efficacemente all’interno delle fibre. Infine, se durante le prime fasi del lavaggio ci dimentichiamo di inserire alcuni capi, la tecnologia Stop&Add ci permette di aggiungerli.

Lavatrice Samsung Ai Control

Lavare il bucato in modo efficace è semplice con la lavatrice Samsung dotata della tecnologia AI Control, in grado di memorizzare i lavaggi più utilizzati e i cicli più adatti fornendo informazioni tempestive. Per ottenere le migliori prestazioni e ridurre gli sprechi, la funzione Ecodosatore eroga automaticamente la quantità necessaria di detersivo e di ammorbidente per ogni lavaggio.

Lavatrice Candy Easy

La lavatrice Candy con carico frontale ha una capacità di 10 kg, perfetta per le famiglie numerose. Il modello a libera installazione, in offerta su eBay.it, ha un sensore di carico e può essere programmato e azionato direttamente dallo smartphone anche da remoto, così da avere il bucato pulito quando siamo fuori casa.

Asciugatrice

Le asciugatrici sono l’alleato perfetto per chi abita in zone particolarmente piovose perché assicurano il guardaroba pronto all’uso anche in inverno.

Asciugatrice Electrolux PerfectCare

L’asciugatrice Electrolux con la sua pompa di calore asciuga i capi con temperature più basse senza rovinarli, ma assicurando un risultato impeccabile. Infatti, l’opzione reverse plus si basa sulla tecnologia di inversione del cesto per asciugare ancora più delicatamente i tessuti e ridurre le pieghe. La funzione Sensicare, invece, è pensata per regolare il ciclo di lavaggio in base al carico, riducendo tempo e consumi.

Asciugatrice Smeg

L’apparecchio oltre a garantire capi asciutti rapidamente ne evita anche la stiratura. Grazie alla presenza del sensore di umidità, rileva i residui di acqua in relazione alla quantità e al tipo di bucato inserito e imposta in automatico la durata del programma così da avere un’asciugatura ottimale e un sicuro risparmio in bolletta.

Asciugatrice Hoover a pompa di calore

L’asciugatrice si prende cura dei nostri indumenti in modo efficace attraverso i 9 cicli Care che permettono di mantenere tutti i vestiti in ottime condizioni ciclo dopo ciclo. Pensata per durare nel tempo, possiamo tenerla sempre sotto controllo grazie al monitoraggio continuo attraverso l’app hOn

