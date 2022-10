Risparmio energetico? Lavatrici e lavastoviglie a basso consumo in super offerta

Il risparmio in bolletta, oggi più che mai necessario, si può ottenere seguendo delle buone prassi e, allo stesso tempo, dotandosi di elettrodomestici a basso consumo energetico in sconto. Certo, acquistarne di nuovi implica mettere in conto una spesa ragguardevole, perché se è vero che permettono di risparmiare, è altrettanto vero che la spesa da sostenere per assicurarsene uno è piuttosto onerosa.

È qui che entra in gioco eBay.it: il marketplace che mette in comunicazione chi vende e chi acquista, infatti, propone una vasta scelta di elettrodomestici a basso consumo. Si tratta di prodotti che possono essere acquistati con un grosso risparmio rispetto al loro prezzo di mercato.

Lavatrici e lavastoviglie in offerta

Se state cercando una lavastoviglie o una lavatrice che consumi poco e costi altrettanto poco, questo è il momento giusto per fare acquisti. Abbiamo scelto per voi una selezione di elettrodomestici efficienti che potrete assicurarvi spendendo davvero poco, confrontando la propria qualità con il prezzo di vendita.

Lavatrice LG classe A

Una lavatrice LG in classe A, in grado di garantire la massima efficienza nel consumo energetico, nella centrifuga e nella silenziosità. Grazie alla tecnologia AI riconosce i tessuti con 20mila combinazioni di lavaggio e si prende cura come poche altre lavatrici dei propri capi.

Si tratta di un elettrodomestico che consuma poco, e gode della tecnologia del lavaggio a vapore Steam: l'azione del vapore igienizza i capi, eliminando germi, batteri e allergeni.

Lavatrice Samsung Ai classe A

Una lavatrice che promette di risparmiare oltre 800 euro di bolletta. Caratterizzata da una capacità massima di 10,5 chili, è dotata anche di ecodosatore e vapore igienizzante. La tecnologia Ecolavaggio di Samsung assicura un bucato perfetto, anche a basse temperature.

Il detergente viene trasformato in bolle, che penetrano rapidamente nei tessuti e rimuovono facilmente lo sporco, proteggendo i materiali e risparmiando energia. Su eBay.it la trovi in grande sconto.

Lavastoviglie Beko slim

Una lavastoviglie comoda e pratica, economica e che occupa poco spazio. In aggiunta, consuma pochissimo. Dotata di coperchio dispenser facile da aprire e chiudere, impedisce la fuoriuscita del detersivo. Nonostante le dimensioni ridotte, la capacità interna è notevole, grazie ad uno spazio extra per riporre le pentole e le padelle.

Questo elettrodomestico consente di caricare stoviglie fino a dieci coperti, con un consumo di soli 11 litri di acqua per singolo lavaggio. Per chi cerca la comodità, è possibile anche programmare il lavaggio a 3, 6 e 9 ore per meglio gestire il consumo energetico in casa.

Lavastoviglie da incasso Electrolux

Electrolux è sinonimo di elettrodomestici efficienti, in grado di garantire assoluto risparmio energetico. Questo modello di lavastoviglie non è da meno. Garantisce il miglior supporto alle proprie stoviglie, anche ai bicchieri più fragili, grazie alla tecnologia SoftGrips che blocca gli steli dei calici nella parte superiore del cestello.

Inoltre, il vassoio portaposate permette di riporre tutti gli 'strumenti' dello chef, compresi quelli più ingombranti. La lavastoviglieè dotata anche di cruscotto QuickSelect, che aiuta a scegliere il ciclo di lavaggio più adatto al carico, con un semplice tocco delle dita.

