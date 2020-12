Per grandi e piccini: perché un set Lego è il regalo giusto per Natale

Alzi la mano chi non si è mai divertito a incastrare un mattoncino colorato sopra l'altro, costruire villaggi, animali, o a riprodurre automobili, astronavi, scenari di film o cartoni animati. Tutto si può dire, fuorché i Lego siano un gioco pensato esclusivamente per i bambini. Forse lo erano un tempo, decine di anni fa, poi il concetto alla base dei blocchetti danesi è mutato, si è evoluto seguendo due direttrici principali: da una parte l'esigenza di insegnare ai più piccoli l'arte del ragionamento e dell'ingegno associati al divertimento - perché di questo si tratta - dall'altra quella di garantire un passatempo intelligente agli adulti, con costruzioni e scenari più complessi e articolati, spesso per collezionisti, facendo leva anche sulla nostalgia per l'infanzia.

Lego, non solo per i più piccoli

Non deve stupire il fatto che oggi gli adulti siano proprio i fan più sfegatati dei mattoncini colorati. Pensate alla possibilità di ritornare agli anni felici dell'infanzia, con qualche soldo in più nel portafoglio, e acquistare il set Lego dei vostri sogni, sia esso una città, una locomotiva, la Batmobile o la riproduzione dell'Empire State Building o del Taj Mahal. Non vi alletta l'idea?

Ora fermatevi un attimo. Natale è alle porte, mancano ormai poche settimane, e la corsa ai regali è già partita. Se siete tra i tanti che "c'è sempre tempo per i regali" e poi si ritrovano all'ultimo minuto ad arrabattarsi per trovare dei pensieri che facciano felici genitori, fratelli, amici e nipotini, - insomma grandi e più piccini - pensare di acquistare dei Lego per tutta la famiglia, ossia dei giocattoli intelligenti per il Natale, non è poi una cattiva idea, anzi.

Se non avete il tempo materiale per andare al centro commerciale e, visti i tempi, preferite evitare gli assembramenti, vi basteranno pochi click su eBay.it, il marketplace in cui non solo si vende, ma anche si compra, per scegliere tra centinaia di fantastici set Lego. Magari potreste anche pensare di fare un regalo a voi stessi! Facendo i regali su eBay puoi sostenere anche le piccole e medie imprese italiane in questo momento storico di grandi difficoltà.

Quali Lego regalare a Natale per i bambini

Il momento più difficile è quello della scelta, non c'è dubbio. Se volete regalare dei Lego a un bimbo o ad una bimba, ma non ne conoscete i gusti, un set base di mattoncini colorati è sicuramente la scelta migliore. Non si sbaglia mai: i bambini potranno sbizzarrire la propria fantasia e divertirsi, ricreando il loro mondo dei sogni. In alternative, puntate sulle tendenze per il Natale 2020: per lei i set Lego Disney sono i più ricercati, dalla Torre di Rapunzel a uno dei fantastici set a tema Frozen, uno dei cartoni animati più amati dalle bimbe.

E per lui? C'è l'imbarazzo della scelta, tra i set dedicati ai supereroi Marvel, soprattutto a tema Spider-Man e DC (Batman su tutti) e quelli ricreati sull'universo di Jurassic World. Se volete andare sul sicuro, sia per lui sia per lei, con i set Lego Harry Potter non sbagliate mai.

Ricapitolando, per fare bella figura con i vostri figli o nipotini scegliete set Lego a tema:

Rapunzel

Frozen

Marvel/DC

Harry Potter

E per gli adulti

Per i ragazzi più grandi e per gli adulti, invece, potete scegliere tra numerose categorie di set, una più appassionante dell'altra. Con Lego Architecture, ad esempio, è possibile mettersi alla prova con i più bei monumenti del mondo come la Statua della Libertà o il Tower Bridge, o con le città più amate, da Londra a Tokyo, da San Francisco a Dubai. Con i set City è possibile costruire un realistico mondo Lego, a partire dai veicoli ed edifici che fanno da sfondo alle città, mentre con Lego Technic è possibile spingersi oltre, costruendo automobili, camion, escavatori o gru dotati però di funzioni avanzate e reali, come scatole del cambio, sistemi sterzanti e motore. Un Lego di livello successivo.

Perché non puntare sull'usato garantito?

Un grande classico Lego degli ultimi anni sono sicuramente i set a tema Star Wars, molto appetibili e adatti a tutti. È possibile trovarne di tutti i tipi, per i più piccoli, ma soprattutto per gli adulti; alcuni sono delle vere e proprie opere d'arte, che è inutile nasconderlo, hanno anche un certo costo. Perché non puntare quindi sull'usato garantito da eBay e acquistare l'ambitissimo e desideratissimo Millennium Falcon Lego da 7541 pezzi?