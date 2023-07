Amache, lettini e divanetti: l’indispensabile per il relax outdoor a prezzi irripetibili

Se le vostre vacanze sono ancora lontane, ma non volete rinunciare a un po’ di relax rimanendo in città, l’esterno può diventare il resort dei sogni senza spendere una fortuna.

In giardino, ma anche in terrazzo o in balcone è arrivato il momento di dedicare del tempo a voi stessi leggendo un libro, riposandovi o semplicemente ammirando il panorama che vi circonda per avere la sensazione di essere in vacanza anche in città.

Per avere un arredamento outdoor all’altezza dovete puntare su elementi pratici, realizzati con materiali leggeri e soprattutto approfittare delle offerte eBay.it.

Dalle amache, ai divanetti, fino ai dondoli, con il marketplace in cui si vende e si compra avete l’imbarazzo della scelta e un outdoor che non vorrete più lasciare.

L’amaca per sentirsi in un attimo ai Caraibi

Riposarsi su una nuvola sospesa immaginando di essere ai Caraibi è possibile se posizionate nel vostro giardino un’amaca, ancora meglio se optate per il modello matrimoniale, uno dei più gettonati. Quello che a tutti gli effetti può definirsi un elemento d’arredo, è perfetto anche per il terrazzo, perché molti modelli hanno una struttura autoportante. Se avete poco spazio o solo un balcone, non dovete rinunciare all’amaca, ci sono modelli a poltroncina che vi permettono di ottenere lo stesso risultato, ma senza ingombrare. Su eBay.it è possibile acquistare i modelli in base alle vostre esigenze come:

Con i lettini e le sdraio il relax è assicurato

Per godersi una giornata di sole non è necessario andare al mare, con i lettini e le sdraio avrete lo stesso risultato rimanendo comodamente a casa. Anche in questo caso la scelta ricade sulle esigenze personali e sullo spazio a disposizione. In un giardino ampio, vi consigliamo il modello matrimoniale dotato di tenda per ripararvi dal sole o quello con tavolino al centro per poter avere una bevanda rinfrescante sempre a portata di mano. Se gli spazi sono ridotti, invece su eBay.it esistono tanti modelli in materiali resistenti e design accattivanti come:

I divanetti rendono l’outdoor di design

I divani sono l’elemento d’arredo più apprezzato in casa, perché non dedicargli anche un angolo del giardino o del terrazzo? Realizzati in modo da essere resistenti e freschi, adatti alle alte temperature vi aiutano a riposarvi o accogliere gli ospiti in tutta comodità. Dal modello ad angolo a quello con poltroncine, dovete solo decidere il colore che preferite e iniziare a risparmiare scegliendo tra:

Pratici e comodi: i dondoli

Se avete intenzione di dare un twist in più al vostro giardino allora il dondolo è l’elemento d’arredo che fa al caso vostro perché è praticissimo, inoltre ha un mood retrò sempre affascinante. Il dondolo per eccellenza è quello in legno con tettuccio, ma su eBay.it ci sono modelli altrettanto validi in rattan che in un attimo ricreano l’atmosfera estiva: