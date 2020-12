Illuminare l’esterno e l’interno di casa con stile grazie alle luci di Natale

Una delle tradizioni più belle del mese di dicembre è quella di prendere le scatole dalla soffitta e iniziare a decorare casa. Il Natale è il periodo dell’anno in cui non vediamo l’ora di preparare dolci tipici come il pandoro o il panettone, fare l’albero e riempire l’appartamento con tante decorazioni, ma soprattutto rendere ogni stanza scintillante.

Il segreto per creare un ambiente allegro, festoso e accogliente è l’illuminazione. La scelta dei colori e delle decorazioni luminose dipende semplicemente dal nostro gusto, l’unica cosa che dobbiamo ricordare è non esagerare per evitare di avere un effetto kitsch.

Per aiutarci a prendere la decisione giusta e creare una casa in perfetto “Christmas style” ci viene in aiuto eBay.it, l’eCommerce che ci permette di scegliere tutto quello che vogliamo. Non importa quale stile abbiamo deciso di seguire, se preferiamo le luci bianche per l’interno o quelle calde per l’esterno, eBay ci aiuterà a trovare quello che fa per noi!

Quello che cerchiamo è una casa trendy degna di un scatto indimenticabile? Illuminarla sarà semplice e divertente con queste piccole idee e proposte.

Arredare l’interno della casa

Quando pensiamo all’illuminazione per l’interno dobbiamo adottare uno stile soft che riesca a valorizzare alcuni punti della casa.

Ogni angolo può essere illuminato

I tavolini, la libreria o una cassettiera possono essere arricchiti con catene di luce che ricadono delicatamente sul mobile e per un risultato ancora più luminoso possiamo usare come base uno specchio che riflette le luci, illuminando ancora di più l’ambiente.

Per un effetto davvero glamour le lanterne sono la scelta più indicata, se poi vogliamo un risultato veloce ed economico si possono inserire le lucine all’interno di barattoli trasparenti, decorarli con fiocchi e merletti.

Non dimentichiamo le finestre e le pareti

Illuminare le finestre è un grande classico, ma se quest’anno vogliamo farlo in modo innovativo, le tende ci possono aiutare. Non dobbiamo fare altro che montare le catene di luce e lasciarle ricadere sulla lunghezza, una volta accese illumineranno gli interni con un effetto elegante e raffinato!

Abbiamo un arredamento minimal, ma a Natale non vediamo l’ora di far brillare casa? Per mantenere il nostro stile e al tempo stesso dargli un tocco in più, in nostro soccorso arriva eBay, il marketplace in cui si vende e si compra ci propone tante soluzioni. Il proiettore a Led è perfetto per illuminare pareti e ottenere effetti suggestivi che creano magiche forme sul muro.

Se in casa abbiamo dei bambini, fargli vivere in pieno l’atmosfera natalizia è d’obbligo, poi realizzarla in modo divertente è la ricetta sicura per un Natale indimenticabile. Come? Ricreando direttamente in casa un cielo stellato. Basta posizionare sul soffitto una catena di luci e fissarla con dei chiodini e una volta accesa l’incanto sarà assicurato!

L’immancabile albero di Natale

Non c’è Natale che si rispetti senza l’albero, se gli addobbi sono fondamentali anche le luci sono indispensabili. Mini lampadine a Led o ghirlande luminose, per avere un risultato trendy vanno abbinate alle decorazioni. Se in casa ci sono bambini e vogliamo farli contenti, possiamo scegliere quelle multicolore che danno anche un tocco di allegria all’ambiente. È sufficiente partire dalla parte più alta dell’albero, avvolgerle intorno ai rami e il nostro abete sarà pronto a splendere.

Se non resistiamo ad un solo albero di Natale, possiamo crearne uno in miniatura con ramoscelli di pino, fiori secchi, decorazioni in pannolenci e completare il tutto con le luci natalizie per un effetto raffinato ed elegante.

Tavola di Natale

La tavola è il fulcro della notte della Vigilia e anche qui l’illuminazione non può mancare, ma come sempre senza esagerare. Piccole candele posizionate all’interno di vasetti diventeranno delle eleganti lanterne, oppure una catena luminosa che corre lungo tutto il tavolo renderà l'ambiente più ricercato.

Luci di Natale da esterno

Per rispettare in pieno il mood natalizio, concentrarci solo sull’illuminazione dell’interno non è sufficiente, anche l’esterno deve essere curato nei dettagli. Decorare l’outdoor è un modo per accogliere i nostri ospiti, ma se c’è una cosa che i film americani ci hanno insegnato è che less is more!

Mix and match, infatti, non vuol dire cadere nel pacchiano, ma dosare addobbi, luci e statuine, anche di materiali differenti, nel modo giusto e regalarci un risultato di sicuro effetto senza esagerazioni. Per evitare lo stile kitsch, basta scegliere su eBay.it quegli elementi luminosi che regalano un dettaglio in più ma sempre con stile!

Porta d’ingresso

La prima cosa che i nostri ospiti vedono quando arrivano è la porta, quindi dobbiamo scegliere con attenzione l’illuminazione. La ghirlanda è irrinunciabile, ma per dare un tocco scintillante all’ingresso quella luminosa è la scelta ideale. In alternativa possiamo utilizzare un rametto di vischio, legato con qualche lucina a led: il simbolo di buona fortuna è un ottimo modo per dare il benvenuto ai nostri invitati.

La facciata brillante

La facciata è la prima cosa che si vede dall’esterno e per ricreare il clima natalizio è possibile decorarla con tende luminose, le luci chiare e delicate saranno di sicuro effetto se le abbiniamo con un proiettore, poi se in sottofondo abbiamo la playlist a tema ci sembrerà di essere nel villaggio di Babbo Natale!

Le luci del giardino

Se abbiamo un giardino con alberi, sarà una tentazione irresistibile non renderli natalizi: una soluzione semplice è quella di posizionare sui rami tubi luminosi o catene di luci a led.

Per creare un’atmosfera magica anche all’esterno, le candele sono un must have! Disposte lungo il sentiero che porta all’ingresso, daranno il giusto tocco di luce all’outdoor. Per un risultato efficace e sicuro anche in caso di pioggia o vento quelle elettriche sono una valida alternativa e in un attimo gli invitati verranno avvolti da una magica atmosfera natalizia!