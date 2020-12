Le macchine del caffè da regalare per un pieno di energia a Natale

Tutti amano i regali e il Natale è l'occasione giusta per riceverli, ma soprattutto per rendere contenti i propri cari con il dono tanto desiderato. Il 25 dicembre è sempre più vicino e se quest'anno volete interrompere la "tradizione" del regalo all'ultimo momento, è il caso di pensarci fin da ora. Scegliere non è semplice, ma per fare bella figura e avere la riconoscenza dei vostri familiari, un'idea originale e utilissima è la macchina del caffè.

La bevanda più amata di sempre, non solo aiuta ad affrontare ogni giornata con energia, ma è immancabile per concludere in bellezza un pasto abbondante durante le feste. Queste macchine permettono di preparare in poco tempo il caffè per tutta la famiglia e ci aiutano anche a rimanere svegli durante le lunghe tombolate che tanto piacciono alle nonne!

Siete incerti su quale scegliere? Su eBay.it, il marketpace che offre la possibilità di vendere e comprare, le occasioni sono tante, una volta scelto il modello giusto, non resta che farlo recapitare comodamente a casa.

Macchine del caffè

Quando si sceglie un regalo è importante prendere in considerazione anche i gusti della persona che deve riceverlo e i differenti modelli:

macchina del caffè con capsule;

macchina del caffè con cialde;

macchina del caffè automatica;

macchina del caffè manuale.

Per fare il regalo giusto e rispecchiare al meglio la personalità del fortunato che scarterà il pacco regalo, è bene capire come funzionano.

Macchine con capsule

Facili e semplici da utilizzare, sono le più diffuse, perché una volta inserita la capsula nell'apposita fessura e premendo un semplice bottone il caffè sarà pronto per essere servito. Inoltre, le capsule riescono a conservare meglio e più a lungo l'aroma del caffè.

La principale caratteristica è l’erogazione automatica, quindi la macchina interrompe la preparazione della bevanda quando si è ottenuta la quantità giusta.

Se la persona a cui vogliamo regalare la macchina del caffè ama anche il cappuccino, il tè e le tisane, questo è il modello più indicato.

Macchine con le cialde

Questo modello si basa sulle cialde monoporzioni che solitamente sono universali. Il funzionamento intuitivo assicura un riscaldamento rapido, poi è sufficiente inserire la cialda nel porta-filtro quando la macchina arriva a temperatura e, sia che ci piaccia il caffè lungo che quello corto, dobbiamo spegnerla. Una volta usata, la capsula va rimossa manualmente.

Un'altra caratteristica è lo spegnimento automatico o Standy-by che riduce i consumi quando non usiamo la macchina.

Le cialde rivestite di carta hanno una durata minore nel tempo rispetto alle capsule quindi devono essere utilizzate nel giro di poco tempo per non perdere l'aroma naturale.

Macchine automatiche

Se alla persona a cui volete fare il regalo piace l’aroma intenso del caffè appena tostato, allora questo modello è il regalo che fa per lui e su eBay ci sono diversi macchine che fanno al caso vostro e che permetteranno di preparare ogni giorno un caffè come quello fatto al bar.

Questa versione, infatti, è dotata di una macina interna che consente di ridurre in polvere i chicchi e realizzare la miscela preferita premendo un semplice tasto. In un attimo potrete gustare una bevanda di qualità con un impatto sull'ambiente ridotto perché non ci sono scarti.

Macchine manuali

Professionali ma allo stesso tempo facili da utilizzare, queste macchine sono ideali da regalare ad un amico che ha un bar o ad un collega di lavoro che ha la passione per il caffè fatto a regola d’arte. Più ingombrante di quello a cialde o a capsule, questo modello utilizza il caffè in polvere da pressare all’interno, garantendo un aroma inconfondibile, intenso e cremoso. Il serbatoio dell'acqua si scalda al momento dell’accensione e, dopo che è stata pressata la polvere, premendo l'apposito pulsante avremo il caffè adatto per una gustosa pausa anche in ufficio.

Design

Nel momento in cui abbiamo deciso il modello che più si avvicina ai desideri del nostro caro, una piccola attenzione dobbiamo riservare anche al design. Anche se la qualità del caffè non dipende da questo dettaglio, un regalo deve anche essere bello da vedere e adatto alle dimensioni della cucina della persona a cui si regala. Su eBay, l'e-commerce per la vendita e l'acquisto di prodotti, c'è davvero l'imbarazzo della scelta, non dobbiamo fare altro che scegliere quello che ci piace di più e acquistarlo con un semplice click, perché d’altronde anche l’occhio vuole la sua parte!