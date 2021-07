Maglie e t-shirt da uomo con sconti fino all’80%: i must have dell’estate 2021

Passano gli anni e le stagioni ma la t-shirt da uomo rimane il capo irrinunciabile da mettere in valigia. Colorata, con stampe, a polo, i modelli a disposizione sono davvero tanti e permettono di seguire le tendenze del momento, senza rinunciare ad aggiungere un tocco di personalità agli outfit più semplici.

La maglietta a maniche corte è un grande classico che non può mancare nell’estate 2021, pronta ad accompagnarti in vacanza. Leggera e pratica da indossare, con le offerte eBay.it è possibile esprimere il proprio stile senza rinunciare alla comodità e soprattutto ad un prezzo conveniente.

Fino al 5 luglio, il marketplace in cui si vende e si compra, mette a disposizione tutti i modelli che preferisci e da sfoggiare in qualsiasi occasione. Pronto a dare un nuovo look alla tua estate?

Polo uomo Trussardi

Per uno stile classico e chic la polo Trussardi non può mancare in valigia. Il modello con taglio slim e logo ricamato sul petto, è caratterizzata da colletto e maniche a contrasto per un outfit deciso ma discreto. Realizzata al 100% in cotone ti accompagnerà anche nelle giornate più calde, non resta che scegliere il tuo colore preferito e indossarla.

Polo uomo Napapijri Elbas

Se sei un tipo tradizionale ma attento allo stile, il modello Elbas di Napapijri è il perfetto connubio tra arte, avventure e semplicità. Realizzata al 100% in cotone organico, oltre ad essere di tendenza, rispetta in pieno il pianeta. Il colletto a maglia liscia e i bordi a coste assicurano il massimo dell’eleganza e della vestibilità.

Polo uomo Armani Exchange

Tessuti morbidi e di qualità si combinano a un design semplice in grado di accompagnarti sia nelle occasioni importanti, sia nella vita di tutti i giorni. La polo Armani in offerta su eBay.it, racchiude in sé uno stile semplice ed essenziale che punta sui dettagli come il logo a contrasto che spicca sulla maglia a fondo unico.

T-shirt Levi’s

Perfetta da sfoggiare in tutte le occasioni, la maglietta total white di Levi’s è un grande classico che darà un nuovo look alle tue giornate. La maglia a maniche corte con logo a contrasto in nero è il modello che fa per te e che ti farà sentire fresco e a tuo agio perché realizzata in cotone.

T-shirt Lyle & Scott

La t-shirt in cotone 100% resistente ai lavaggi è versatile, ideale per abbinarla con ogni capo e creare un outfit sempre nuovo e alla moda. Il modello a fondo grigio è arricchito dal logo sul petto e da due strisce a contrasto per rendere la maglietta davvero unica e irresistibile.

Polo Levi’s

Il mix perfetto tra sportività ed eleganza è racchiuso in questa polo della Levi’s, un grande classico che rimane sempre di tendenza. Il modello a maniche corte ha un colletto che può essere chiuso grazie ai tre bottoni. Il tessuto leggermente più spesso e di qualità la rende abbinabile a quasi tutti i tipi di pantaloni e pantaloncini, sia per una giornata sportiva, sia per una serata più casual!

Per le giornate in spiaggia o per le serate estive, basta indossare la maglietta con il costume da bagno o con i pantaloni e sarai perfetto in ogni occasione. Grazie alle offerte eBay.it potrai acquistarla ad un prezzo superscontato, non resta che trovare la tua preferita come ad esempio: