Capi asciutti e puliti con le migliori asciugatrici: approfitta di sconti imperdibili

È uno dei simboli della comodità moderna e quando le temperature si fanno più fredde, diventa l’elettrodomestico che può fare la differenza in casa. L’asciugatrice ci aiuta a risolvere non pochi problemi quando si tratta di fare il bucato. In autunno e in inverno, infatti, stendere banchiera e capi d’abbigliamento all’esterno non è proprio la soluzione più pratica e non solo per via dello smog e dell’inquinamento atmosferico.

L’asciugatrice è un dispositivo relativamente nuovo e avere il modello giusto nella propria abitazione può rendere la vita difficile a pioggia, freddo e umidità, i principali nemici dei vestiti asciutti. Inoltre, vantaggio non certo secondario, non si rischia di ingombrare una stanza da adibire magari per stendere la biancheria.

Grazie a eBay.it, poi, avere questo elettrodomestico a disposizione è anche conveniente. Gli eDays del marketplace in cui si vende e si compra sono infatti tornati con un coupon del 15% fino al 19 novembre, non solo sulle asciugatrici ma anche su molti altri prodotti che renderanno casa ancora più comoda e accogliente.

Dopo aver scelto il prodotto di nostro gradimento, per approfittare dello sconto del 15% basterà inserire il codice NOVEDAYS prima di ultimare l’acquisto per avere uno sconto massimo di 75 euro (la spesa minima dovrà essere di 20 euro). Cosa succede se abbiamo dimenticato di acquistare qualche prodotto interessante? Niente paura, il coupon è valido fino a due utilizzi per ogni utente con un risparmio totale che arriva a 150 euro. Avere una lavanderia casalinga all’avanguardia non è difficile, quindi non rimane che scegliere l’asciugatrice che più ci piace e sfruttare i prezzi super convenienti.

Electrolux asciugatrice da 7 kg con display LCD Touch Control

L’asciugatrice ha un carico che può arrivare fino a 7 kg e si basa sulla tecnologia SimpliCare. Dotata di pompa di calore, asciuga i capi a temperature più basse rispetto agli altri modelli, preservando il guardaroba e nello stesso tempo risparmiando energia anche perché appartiene alla classe A++. Adatta a ogni ambiente ha l’oblò reversibile in due posizioni diverse in base alle esigenze.

Clicca qui per acquistare l’asciugatrice Electrolux con uno sconto del 45%

Candy smart asciugatrice a pompa di calore

Anche l’asciugatrice a caricamento frontale Candy appartiene alla classe energetica A++, per asciugare tutto il vostro bucato senza spendere una fortuna. Il modello con una capacità fino a 9 chili è pensata per ogni tipo di capo, dai vestiti bianchi o neri, fino a quelli in lana, i jeans o l’abbigliamento sportivo. Poi, se avete poco tempo a disposizione potete approfittare del programma Rapido.

Clicca qui per acquistare l’asciugatrice Candy smart con uno sconto del 7%

Electrolux PerfectCare 900 asciugatrice touch e wifi

Efficiente e smart, l’asciugatrice Electrolux sfrutta la connessione WiFi e l’App dedicata. Dotata di CycloneCare System consente ai tuoi vestiti di essere protetti e asciugati in modo uniforme come se li stendessimo all’aria aperta. Inoltre l’asciugatrice presente su eBay.it a un prezzo eccezionale asciuga ogni capo anche nei punti più difficili come tasche o risvolti, preservando sempre la forma.

Clicca qui per acquistare l’asciugatrice Electrolux PerfectCare 900 con uno sconto del 26%

AEG asciugatrice ProSense SensiDry

Con questa asciugatrice non solo avrete il guardaroba sempre asciutto, ma senza il pericolo che si restringa in particolare la lana che può essere lavata solo a mano. Il sistema AbsoluteCare si prende cura dei capi con la stessa delicatezza dell'asciugatura all’aperto e con programmi appositi che gestiscono i movimenti del cestello in base ai tessuti. Ideale se volete risparmiare in bolletta, regola la durata del lavaggio in base al peso del carico.

Clicca qui per acquistare l’asciugatrice AEG asciugatrice ProSense SensiDry con uno sconto del 17%

Electrolux lavasciuga DualCare

Ideale se in casa avete poco spazio, questo elettrodomestico lava e asciuga i tuoi capi con un solo ciclo facendo sempre attenzione e non rovinarli. Il sistema DualCare, infatti, riesce a intuire il tipo di tessuto e il peso del carico regolando automaticamente la temperatura e il movimento del cesto, per far sì che ogni capo sia asciutto e pulito, ma non rovinato.

Clicca qui per acquistare Electrolux lavasciuga DualCare con uno sconto del 20%

Beko lavasciuga inverter

Rimanendo sulle lavasciuga, eBay.it ha una vasta gamma di modelli a cui applicare il coupon del 15% e tra questi anche quella della Beko. Oltre a garantire indumenti puliti e asciutti in pochissimo tempo con il programma Wash & Wear che lava 1 kg di bucato pronto in 1 ora, si prende cura dell’igiene di qualsiasi guardaroba. La funzione Hygiene+ igienizza i vestiti a qualsiasi temperatura. Inoltre ogni volta che termina un programma di lavaggio si può approfittare della pulizia automatica del cassetto del detersivo così da eliminare muffe e cattivi odori.

Clicca qui per acquistare Beko lavasciuga inverter