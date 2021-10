Aspirapolvere e scope elettriche in sconto: Roomba e Xiaomi Mi Vacuum al miglior prezzo

Una pratica quotidiana come quella della pulizia della casa necessita di prodotti professionali, che permetteno di igienizzare a fondo gli ambienti che viviamo per più ore al giorno. L'aspirapolvere migliore, magari in offerta, è il piccolo eelttrodomestico ideale per rimuovere polvere e acari in ogni angolo della propria abitazione.

Grazie a eBay.it, il marketplace che mette in contatto chi acquista e chi vende, potrete acquistare aspirapolvere in offerta, grazie a delle promozioni alle quali sarà difficile rinunciare. Ecco di seguito le migliori scope elettriche che è possibile acquistare ad un piccolo prezzo.

Scopa elettrica Xiaomi

Comoda e maneggevole, dispone di un potente motore grazie al quale sarà possibile aspirare tutti gli ambienti di casa con grande facilità. Senza fili, ha una batteria di lunga durata: con una carica del 100%, infatti, potrete pulire per 45 minuti nella modalità standard e 15 minuti in quella max. Si tratta di una scopa elettrica dotata di filtrazione a 3 fasi, con un'efficienza del 99,98%: la polvere viene catturata dopo essere passata attraverso un efficace filtro a ciclone, un filtro Hepa e uno in cotone. Dispone anche di accessori.

Roomba

Non dovrete preoccuparvi di nulla, vi basterà impostarlo la mattina e farà tutto per voi, quando siete a lavoro o in giro a fare compere e commissioni. Roomba di Rowenta è l'ultimo ritrovato tra i robot aspirapolvere per la casa. Pulisce ogni angolo della vostra casa, e arriva anche negli angoli più nascosti. Con una super autonomia di 90 minuti riuscirà ad aspirare anche le abitazioni più grandi e che necessitano, di conseguenza, di più tempo per essere aspirate. Su eBay.it lo trovate con un imperdibile sconto del 33%.

Power XXL

Se non siete avvezzi alla tecnologia e avete bisogno di un aspirapolvere capiente, in grado di raccogliere tutta la polvere di ambienti molto grandi, l'aspirapolvere con sacco Power XXL Silence di Rowenta è ciò che fa per voi. Funziona come gli aspirapolveri tradizionali, attaccato alla presa della corrente, ma garantisce grande potenza di aspirazione e, soprattutto, volume di raccolta polvere e assoluto silenzio, nonostante la grande potenza che è in grado di sprigionare quando in utilizzo.

Prodotti per la pulizia della casa in offerta

