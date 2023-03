Bici mania: i migliori modelli di biciclette per tutte le esigenze

Che sia per passione o per attenzione all’ambiente, le biciclette sono un mezzo di trasporto sempre più scelto e apprezzato nel nostro Paese.

Oltre ad essere un mezzo che permette di muoversi tenendosi in allenamento, ma anche di fare splendide gite fuori porta in mezzo alla natura, le biciclette sono infatti un mezzo di mobilità sostenibile che ci permettono di muoverci in modo completamente green e rispettoso dell’ambiente.

Pieghevoli, vintage, da passeggio o mountain bike (mtb) da escursione: sul mercato è possibile trovare modelli per tutti i gusti e le esigenze ma non sempre è facile riuscire a individuare il modello giusto per noi.

Per aiutarti nella scelta abbiamo quindi selezionato i migliori modelli di biciclette da acquistare online: e tu, quale scegli?

Torpado Silver Life – Bicicletta da donna

Torpado Silver Life è una bici da città con cambio Shimano e comandi con 6 velocità ed è la scelta ideale per le persone che amano girare all’interno della città e scoprirne ogni angolo.

Dal design italiano comodo e curato, questa bicicletta da passeggio ha un telaio in acciaio, è dotata di luce anteriore e posteriore, parafanghi e porta-pacco ed è in quattro colori diversi.

Una bicicletta da donna sicura e resistente, ideale per spostarsi in città con comodità, facilità e stile che saprà soddisfare le esigenze di tutte le cicliste!

Bicicletta vintage da uomo

La bicicletta da uomo di Daytona è una city bike perfetta per gli spostamenti quotidiani. Dallo stile vintage, questa bici da città si caratterizza per la presenza di un portapacchi nella parte posteriore con due borse laterali, ruote da 28 pollici e un cambio Shimano a 6 velocità, che offre una buona resa su terreni leggermente pendenti.

Inoltre, questo modello è disponibile anche nella versione da donna con cestino anteriore, che puoi trovare qui.

Bicicletta pieghevole unisex

La BeBikes CR3K è una bici pieghevole in acciaio comoda e ideale da utilizzare in città. Con una capacità massima di 120 Kg, questa bicicletta è dotata di freno a mano, telaio pieghevole in acciaio, luci di sicurezza e ruote da 20".

Bici Mtb da donna Ghost di Gruppo Schiano

Storia, tradizione, made in Italy, ma anche sviluppo e modernità: sono questi gli ingredienti che hanno reso Gruppo Schiano un’affermata realtà produttiva nel settore delle biciclette. E tra i modelli proposti da Gruppo Schiano non poteva mancare la mountain bike Ghost: una bici da donna con telaio in acciaio, ruote da 26" e copertoni Mitas MTB nero classico.

Inoltre, questa bicicletta è dotata di cambio Shimano Tourney TZ velocità, comandi Shimano revoshift 3x7, 18 velocità, forcella rigida, freni v-brake in alluminio, sella mtb con arretramento e inclinazione regolabile e catarifrangente anteriore e posteriore.

Bici Mountain bike da uomo Geroni

Geroni è un'azienda specializzata in produzione di biciclette di diverse tipologie fra cui mountain bike e city bike: prodotti progettati al meglio per garantire la migliore qualità e comfort.

Questa splendida bicicletta mountain bike si caratterizza per gli ammortizzatori anteriori e posteriori, perfetti per prestazioni di alto livello su qualunque tipo di terreno e la struttura Steel che consente pedalate estreme ed alte prestazioni.

Il telaio a geometria innovativa e rinforzata, confortevole ed efficace per pilotare, è realizzato con verniciatura ad alta resistenza, i freni v-brake regalano una frenata ottimale in piena sicurezza, mentre il cambio MicroShift con 21 velocità garantisce ottime prestazioni.

Inoltre, la bici è dotata di copertoni con tassellatura da mountain bike, il cui profilo dentellato molto pronunciato e ben ripartito ai lati si comporta bene su ogni tipo di terreno con qualunque condizione meteo, forcella ammortizzata, cavalletto posteriore in acciaio e telaio Sloping con verniciatura ad alta resistenza, durevole nel tempo e anti usura da agenti atmosferici.

