Pronti per partire? I box auto utili per i tuoi viaggi estivi sono al miglior prezzo

Incrementare la capienza della propria auto con un 'prolungamento' esterno. Quanto spesso vi siete trovati in difficoltà a far entrare tutte le valigie, zaini e scatoloni vari in macchina prima di partire per un viaggio? Avere un capiente box auto per i viaggi estivi per molti, specie per chi non ha un veicolo di grandi dimensioni o un bagagliaio troppo ampio, è una vera e propria esigenza.

Box da viaggio per auto in offerta

Semplici da utilizzare e praticissimi da fissare sul tettuccio, i box auto sono dei toccasana soprattutto per le famiglie molto numerose - e quindi con l'esigenza di portare con sé molti bagagli -, ma anche per gli sportivi che hanno necessità di portarsi sempre dietro l'attrezzatura o i 'ferri del mestiere'. I modelli sono molti, e con un po' di ricerca, potrete trovare quello più adatto alle vostre esigenze.

Come? Sfogliando le numerose proposte di eBay.it, il marketplace che mette in comunicazione chi vende e chi acquista. Sul portale avrete l'imbarazzo della scelta, e potrete valutare quale sia il miglior box auto per l'estate sia per qualità, sia per rapporto qualità prezzo. Ma vediamo ora di seguito alcune proposte imperdibili, vendute ad un piccolo prezzo di mercato.

Box auto universale (320 litri)

Questo box auto è progettato per garantire un’ottima aerodinamica e ampi spazi interni, arricchiti dal design sportivo ed elegante dell’effetto carbonio. Universale, può essere installato sul tettuccio della maggior parte dei veicoli in circolazione, e il montaggio è facile e veloce. Il box è realizzato in polipropilene, materiale antifurto, resistente al freddo, alle intemperie, agli oli e ai solventi.

Prodotto interamente in plastica riciclata, dispone di finiture ad effetto carbonio e chiusura di sicurezza anteriore. Il box prevede già la predisposizione per gli interassi e supporti in acciaio zincato.

Baule portapacchi Farad

Un baule da installare sul tetto della vostra automobile dal design moderno ed aerodinamico, costruito con materiale antiurto e antischegge e resistente ai raggi UV. Dotato di chiave antifurto brevettata e chiusura centralizzata su tre punti per lato, è una soluzione sicura ed elegante per le vostre esigenze.

Molto capiente - può contenere fino a 430 litri - dispone di un sistema di apertura composto da sollevatori brevettati (garantiti a vita) grazie ai quali potrete aprire e chiudere il box con estrema semplicità.

Box auto universale

Questo modello di baule nasce dalla collaborazione con esperti nel settore dell’automotive. Il risultato dello studio sia della areodinamica sia degli ingombri interni è arricchito dal design sportivo ed elegante dell'effetto carbonio. Dotato di serratura con chiave e attacchi per il fissaggio e facile e veloce da montare. Inoltre è:

economico ed adattabile ad ogni auto

prodotto in polipropilene, materiale antiurto, resistente al freddo, alle intemperie, agli oli ed ai solventi

realizzato con plastica riciclata, riciclabile e conforme alla normativa 'reach'

Box da tetto flessibile

Un box flessibile e impermeabile per auto, ideale come portapacchi da viaggio. Realizzato con rete in rivestimento UV in tela cerata, misura 112 centimetri in lunghezza, 90 in larghezza e 45 in altezza. Dispone di 8 chiusure con fibbie e ha una super capacità di archiviazione: offre uno spazio ampio anche per i bagagli grandi e ingombranti.

Il design dai lati morbidi lo rende in grado di ospitare i vostri oggetti di forma più strana, e permette di ripiegarlo facilmente per riporlo via quando non è in uso. Protettivo per sabbia, polvere e insetti, è antigraffio e resistente al sole, alla pioggia e al vento. Il design aerodinamico, inoltre, riduce notevolmente la resistenza al vento e il consumo di energia e migliora la stabilità del vettore, il che porta a minor sprechi di carburante, meno rumore e maggiore sicurezza durante il viaggio.

