Una ventata di freschezza in estate: i condizionatori da avere in casa al miglior prezzo

Portatili, fissi, a una unità o a due: con l’estate arriva il momento di acquistare un climatizzatore ma si è assaliti dai dubbi perché diciamoci la verità, siamo alla ricerca di un apparecchio in grado di rinfrescare le nostre giornate e che sia soprattutto conveniente.

Per quanto riguarda i modelli, molto dipende dalle necessità personali, ma per quanto riguarda la convenienza non ci sono dubbi, eBay.it è quello che fa per voi. Le offerte sono di casa sul marketplace in cui si vende e si compra e non poteva essere da meno anche in estate.

Il portale di e-commerce mette a disposizione per tutti i suoi clienti un coupon del 10% su una vasta gamma di apparecchi a partire da 15€. Se è semplice trovare le offerte, è ancora più facile utilizzarlo. Basta:

Scegliere il condizionatore o il prodotto che ci interessa

Inserirlo nel carrello

Digitare il codice: VACANZE23

Ottenere lo sconto massimo per utilizzo di 100 euro

Il coupon del 10% infatti può essere utilizzato per ben due volte e ottenere in totale uno risparmio di 200 euro. Pronti a scegliere il condizionatore? Scopriamo i modelli per ogni esigenza.

Condizionatori inverter

Quando si ha un condizionatore e soprattutto quando lo si utilizza, quello che si teme di più sono i consumi, ma con i modelli inverter possiamo stare tranquilli. Questo tipo di dispositivo ha il vantaggio di adattare la potenza in base alla temperatura dell’ambiente in cui si trova, in modo del tutto automatico. Così si eliminano le continue accensioni e spegnimenti e la temperatura rimane sempre costante come i consumi. Tra i modelli da acquistare su eBay.it ci sono:

Condizionatori monosplit

Anche se abbiamo un appartamento piccolo, non vuol dire che dobbiamo rinunciare al condizionatore e ad avere una temperatura ottimale sia in estate che in inverno. In questo caso la soluzione migliore è scegliere i condizionatori monosplit composti da una singola unità interna e una esterna. Oltre ad assicurare un risparmio energetico, la loro manutenzione è semplicissima. Tra i modelli monosplit da acquistare ci sono:

Condizionatore dualsplit

Al lavoro o in casa avere una temperatura piacevole è fondamentale e se vogliamo un ambiente gradevole in più camere contemporaneamente la soluzione sono i condizionatori dualsplit o multipli. La particolarità sta nell’unica unità esterna a cui possono essere collegati due o più apparecchi interni, l’ideale se abbiamo un appartamento grande o a più livelli. Tra i modelli imperdibili su eBay.it ci sono:

Condizionatore portatile

Se la nostra casa è piccola e soprattutto non abbiamo voglia di realizzare lavori in muratura, non è detto che dobbiamo patire il caldo. La soluzione c’è e sono i condizionatori portatili. Spesso compatti, la loro caratteristica principale è di poter essere spostati facilmente da una stanza all’altra perché muniti di rotelle. Ci sono numerosi modelli in commercio, ma sono accomunati tutti dall’essere estremamente silenziosi, così da poterli utilizzare in ogni momento della giornata come: