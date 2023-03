I migliori set di costruzioni LEGO per adulti a partire da 39 euro

I set di costruzioni premium, progettati specificamente per gli adulti, sono sempre più apprezzati sul mercato. Si tratta di set da esposizione, ricchi di dettagli, con centinaia di pezzi da assemblare. Protagonista assoluto, in questo segmento di mercato, è la nota gamma di prodotti LEGO composta da numerosi set per tutti i gusti, dalle auto alla famosa collezione botanica.

Scopriamo, quindi, 5 interessanti set venduti su eBay a partire da 39 euro.

Bouquet di Fiori LEGO

Iniziamo la nostra rassegna dal famosissimo Bouquet di Fiori LEGO (denominato 10280). Set composto da 756 pezzi, composto da fiori realizzati con oltre 17 elementi LEGO insoliti, con petali di forme e colori realistici e steli di diverse lunghezze. Prodotto con spedizione rapida e gratuita dall’Italia e possibilità di restituzione entro 30 giorni.

Scopri di più su eBay in offerta a 49 euro (coupon 10%)

Orchidea LEGO

Proseguiamo con il set Orchidea LEGO (10331) da 608 pezzi. Si tratta di uno dei prodotti più apprezzati sul mercato che include un'orchidea con fiori bianchi e rosa ed un vaso scanalato blu. Questo modellino di pianta artificiale presenta 6 fiori grandi, 2 fiori appena sbocciati, 5 foglie e 2 radici. Prodotto con spedizione dall’Italia e possibilità di restituzione entro 14 giorni.

Scopri di più su eBay in offerta a 45 euro

Albero Bonsai LEGO

Rimaniamo nel mondo delle piante artificiali con l’Albero Bonsai di LEGO (10281). Set composto da 878 pezzi che include anche un vaso rettangolare e supporto a doghe con effetto legno. Sia le foglie che i fiori possono essere distribuiti come si preferisce ed, inoltre, i fiori di ciliegio nascondono il design di piccole rane. Alcuni degli elementi del set sono composti da plastica di origine vegetale, con canna da zucchero reperita in modo sostenibile. Prodotto con spedizione dall’Italia e possibilità di restituzione entro 14 giorni.

Scopri di più su eBay a 39 euro

Vespa 125 LEGO

Passiamo al mondo dei motori con il set Lego 10298 dedicato alla Vespa 125. Kit composto da 1.106 pezzi con sterzo funzionante e copertura rimovibile per il motore in mattoncini. I dettagli di questo set LEGO per adulti includono il logo della Vespa, una classica targa italiana degli anni '60, un cavalletto funzionante, una ruota di scorta, un casco e un cestino porta accessori con un bouquet di fiori. Prodotto con spedizione dall’Italia e possibilità di restituzione entro 30 giorni.

Scopri di più su eBay a 99 euro

Ferrari 488 GTE LEGO

Concludiamo la nostra rassegna con la Ferrari 488 GTE “AF Corse #51”. Questo set LEGO Technic è la replica della famosa Ferrari 488 GTE, numero 51, del team AF Corse. Kit avanzato, composto da ben 1.677 pezzi, con sospensioni anteriori e posteriori, portiere apribili, un motore V8 dotato di pistoni mobili e volante funzionante. Prodotto con spedizione rapida e gratuita dall’Italia e possibilità di restituzione entro 30 giorni.

Scopri di più su eBay a 179 euro