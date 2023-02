Le migliori custodie per iPhone 14 Pro a partire da 7 euro

Le custodie sono, ormai, diventate un accessorio indispensabile per i nostri smartphone.

Abbiamo, quindi, selezionato cinque ottime cover utili per proteggere l'iPhone 14 Pro da urti, graffi e cadute. Nella nostra rassegna abbiamo inserito custodie per tutti i gusti, da raffinati modelli a semplici soluzioni low cost. Cover in vari colori e materiali, custodie trasparenti e robusti prodotti super resistenti. Accessori originali Apple o realizzati dalle più note aziende del settore come Spigen.

1. Custodia originale Apple in silicone

Da Apple arriva un’ottima custodia per iPhone 14 Pro realizzata in silicone liscio. Curato anche l’interno che vanta un rivestimento in morbida microfibra per non graffiare lo smartphone. Cover compatibile con gli accessori MagSafe. Prodotto con spedizione rapida dall’Italia e possibilità di restituzione entro 14 giorni.

Scopri di più su eBay in offerta a 44 euro con uno sconto del 24%



2. Spigen Air Skin Hybrid

Dal noto produttore Spigen arriva la cover trasparente Air Skin Hybrid. Cover realizzata in resistenti materiali (policarbonato e TPU), facile da montare e perfettamente aderente allo smartphone di Apple. Cover compatibile con la ricarica wireless. Accessorio spedito gratuitamente dall’Italia, con possibilità di restituzione entro 30 giorni.

Scopri di più su eBay a 36 euro



3. Spigen Cover Liquid Air

Da Spigen arriva anche la cover Liquid Air che vanta un originale design geometrico al posteriore. Realizzata in TPU, utilizza la tecnologia proprietaria Air Cushion per l’assorbimento degli urti. Non mancano, inoltre, bordi rialzati per la protezione dello schermo e delle fotocamere. Cover compatibile con la ricarica wireless. Accessorio spedito gratuitamente dall’Italia, con possibilità di restituzione entro 30 giorni.

Scopri di più su eBay a 23 euro



4. Custodia in silicone in vari colori

Nella nostra rassegna abbiamo anche inserito questa cover in silicone, disponibile in numerose colorazioni. Custodia lavabile, dal peso di 25 grammi, compatibile con la ricarica wireless. Accessorio con spedizione dall’Italia, gratuita e veloce e possibilità di restituzione entro 30 giorni.

Scopri di più su ebay a 14 euro



5. Cover trasparente MagSafe

Concludiamo la nostra rassegna con una cover trasparente low cost. Custodia, con gli angoli rinforzati, compatibile con gli accessori MagSafe. La cover è realizzata in una miscela di policarbonato e materiali elastici che ne garantiscono la trasparenza. Non manca il trattamento anti ingiallimento. Accessorio con spedizione dall’Italia, gratuita e veloce, con possibilità di restituzione entro 60 giorni.

Scopri di più su eBay a 7 euro



