Rasoi, epilatori e regolabarba scontati, l’indispensabile per una pelle perfetta in estate

Prendersi cura del proprio corpo è fondamentale in qualsiasi mese, soprattutto d’estate. Nel periodo più caldo dell’anno aumenta la voglia di concedersi qualche coccola e di mettere la “bellezza” al primo posto.

Una delle pratiche più comuni di questa stagione è la depilazione, ormai un must have sia per uomo che per donna. Non c’è bisogno di andare per forza dall’estetista, si può avere una pelle liscia o una rasatura perfetta direttamente a casa.

A darci un aiuto fondamentale per avere un risultato professionale ci pensa eBay.it con un coupon del 15% su una serie di prodotti, non solo quelli per la cura del corpo, ma anche abbigliamento, attrezzi per lo sport o accessori.

Sul marketplace in cui si vende e si compra approfittare di questa grande occasione è semplice:

Bisogna scegliere i prodotti che più desideriamo

Inserire il codice MENO15EDAYS

Ottenere lo sconto massimo di 200 euro su un acquisto minimo di 15 euro

Il coupon del 15% è valido fino al 29 maggio e può essere utilizzato al massimo due volte da ogni utente.

Non resta che dare un’occhiata ai prodotti per non farci sfuggire queste offerte vantaggiose.

Epilatore Braun Silk-épil 9 Flex Wet & Dry

Rendere l’epilazione un’esperienza facile e veloce è possibile con Braun Silk-épil 9 Flex Wet & Dry, un apparecchio dotato di testina completamente flessibile, maniglia ergonomica e impugnatura antiscivolo, pensato per depilarsi anche sotto la doccia. La tecnologia SensoSmart combinata con quella Micro-Grip assicura una pelle liscia per intere settimane.

Clicca qui per acquistare l’epilatore Braun Silk-épil 9 Flex Wet & Dry

Epilatore Braun Silk-Expert Pro 5

Per liberarci definitivamente dei peli superflui un aiuto arriva dall’epilatore Braun Silk-Expert Pro 5 che ne riduce la presenza in circa 6 mesi. Pensato per le donne e per gli uomini, è ideale per rimuovere i pelli su petto, schiena, braccia, stomaco e gambe. Il design compatto e leggero lo rende più maneggevole per un’epilazione efficace in poco tempo!

Clicca qui per acquistare l’epilatore Braun Silk-Expert Pro 5

Rasoio elettrico Philips Shaver Series 3000

Con il caldo e le temperature alte la barba può diventare difficile da sopportare, ma con eBay.it e il rasoio elettrico Philips Shaver Series 3000. È dotato di 27 lame autoaffilanti per assicurare un’esperienza di rasatura uniforme grazie anche alle testine flessibili e oscillanti in 5 direzioni che si adattano alle curve del volto. Il modello alimentato a batteria, è completato da un indicatore che permette di vedere quando il dispositivo è scarico.

Clicca qui per acquistare il rasoio elettrico Philips Shaver Series 3000

Rasoio elettrico Philips Shaver series 7000 Wet & Dry

In estate si viaggia molto e per un aspetto impeccabile anche in vacanza il rasoio con custodia da viaggio deve avere un posto all’interno della valigia. Dotato di 45 lame autoaffilanti riesce a rimuovere più peli a ogni passata e in profondità. La marcia in più? La tecnologia di rilevamento del movimento diventa un’ottima guida per ottenere una tecnica più efficace.

Clicca qui per acquistare il rasoio elettrico Philips Shaver series 7000 Wet & Dry

Regolabarba Braun All-in-One

Amiamo la barba sempre curata? Allora non possiamo fare a meno del regolabarba Braun efficace su rasature dai 3 a più di 7 giorni, ma non solo. L’accessorio versatile diventa un comodo tagliacapelli con selettore di precisione per rendere l’esperienza ancora più efficace. Grazie all’autonomia fino a 50 minuti, possiamo prenderci cura di noi stessi giorno dopo giorno.

Clicca qui per acquistare il regolabarba Braun All-in-One

Regolabarba Rowenta Trim&Style

Se vogliamo avere tutto il necessario per barba e capelli a regola d’arte, non possiamo farci sfuggire su eBay.it il rasoio Rowenta Trim&Style ad un prezzo scontato. L’apparecchio oltre a regolare con precisione barba, baffi e basette, dispone di 12 accessori per la cura del corpo anche sotto la doccia perché il regolabarba è dotato della tecnologia Wet & Dry.

Clicca qui per acquistare il regolabarba Rowenta Trim&Style