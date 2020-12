I migliori giochi da tavolo per allietare le feste di Natale 2020: guida all'acquisto

Le feste quest'anno saranno diverse dal solito, questo non significa che non possano essere comunque piacevoli e all'insegna del divertimento

Saremo costretti a trascorrere le festività in casa, con pochi parenti. È un'esigenza alla quale non possiamo sottrarci, ma questo non significa che durante Natale 2020 non potremo divertirci e trascorrere comunque dei momenti felici in compagnia dei nostri cari.

Un gioco da tavolo per Natale, perché no?

Una buona idea per non annoiarsi è senza dubbio quella di dedicare alcune ore ad impegnare la mente, il rischio è altrimenti quello di finire in un pericoloso torpore dopo le tradizionali mangiate del cenone della vigilia e del pranzo di Natale. Se siete stanchi delle solite tombolate o dei giochi di carte che abitualmente animano le giornate di festa di fine anno, quest'anno potreste pensare di fare un salto di livello. A cosa ci stiamo riferendo? Alla possibilità di divertirsi con uno dei tanti giochi da tavolo disponibili in commercio.

Ce ne sono di ogni tipo, per bambini, adulti e persone fino ai 99 anni d'età. Su eBay.it è possibile trovare un ampio catalogo di giochi da tavolo, di ogni genere, che potranno dare un sferzata di novità ai momenti più giocosi delle feste. Quest'anno c'è un motivo in più per fare acquisti online: il marketplace leader per acquisti e vendite, infatti, sostiene le attività e piccole e medie imprese che si trovano in difficoltà a causa della crisi economica.

Per gli amanti della strategia

Da molti anni è uno dei giochi da tavola più apprezzati in Italia e nel mondo. Certo, suona un po' strano che Pandemic (Pandemia), proprio in periodo di pandemia, possa attivare le menti nelle feste di Natale, ma così è! È un gioco cooperativo, quindi tutte le persone che giocheranno - da un minimo di 2 a un massimo di 4 persone - dovranno fare fronte comune per evitare che la pandemia si diffonda a livello globale. Il gioco non è adatto ai più piccoli, per alcune dinamiche un po' complicate, ma è comunque indicato per bambini dai 10 anni di età in su.

Se amate la strategia e l'avventura, un altro gioco da tavola che non può mancare durante le festività è Ticket To Ride, disponibile in numerose varianti, una più appassionante dell'altra. Eletto miglior gioco per famiglie nel 2004, è semplice ma non troppo: i giocatori (da 2 a 5), seguendo le indicazioni delle carte, dovranno costruire una rete ferroviaria che collega le varie città presenti nel tabellone. Ideale anche per bambini che abbiano compiuto gli 8 anni di età, una partita dura mediamente tra i 30 e i 60 minuti.

Per rimanere sulla stessa falsariga di titoli strategici, Carcassone è un altro gioco da tavolo imprescindibile. Il numero di giocatori è sempre lo stesso, dai 2 ai 5, l'età consigliata dagli 8 in su. Ma di cosa tratta? Gioco dell'anno del 2001, onsite nel creare un paese di epoca medievale avvicinando vari tipi di tessere che rappresentano parti differenti di città. Vince chi accumula più punti completando la costruzione di strade, città, fiumi (e non solo).

Giochi da tavolo per allenare la mente

Per cambiare genere, ci sono almeno due giochi da tavolo, semplici da giocare e assolutamente divertenti, che possono regalare momenti di serenità durante le festività. Il primo è Dixit, gioco di carte illustrate, vincitore del premio "miglior gioco dell'anno" nel 2010. La modalità di gioco è semplice: a turno ciascuno dei giocatori (da 3 a 6) deve far indovinare la propria carta creando una storia o cantando un motivetto. Semplice, intuitivo ed adatto a tutti, dispone anche di una lunga serie di espansioni per rendere il divertimento unico e sempre vario.

Azul è invece un gioco più recente (2017), stabilmente nella classifica dei 50 giochi da tavola più divertenti. Le regole sono ancora più semplici di Dixit: l'obiettivo è quello di creare i migliori mosaici decorativi per il proprio palazzo, riprodotto nella plancia di gioco di ciascun giocatore. Sulla base di come ogni giocatore posiziona le tessere colorate riceverà punti bonus o malus che concorrono a definire il punteggio finale e, di conseguenza, il vincitore. Si gioca da 2 a 4 persone, per una durata media di partita di circa 45 minuti.

Direttamente dalla tv

Se invece siete degli amanti dei quiz televisivi, quelli trasmessi sulle principali reti televisive come preserali o addirittura dopo il telegiornale delle 20 per intendersi, c'è l'imbarazzo della scelta. Potreste cimentarvi con i giochi da tavola de: