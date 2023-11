I migliori materassi per dormire serenamente con sconti davvero sorprendenti

Svegliarsi riposati è il segreto per affrontare la giornata con le giuste energie e se il materasso non è di qualità di sicuro vi alzerete con dolori al collo e alla schiena. Per questo motivo avere il letto adatto non è un aspetto da sottovalutare.

Prima di tutto dovete scegliere la tipologia che risponde alle vostre esigenze perché in commercio ci sono diversi modelli come quelli in memory foam, in lattice, ortopedici o a molle. Poi bisogna valutare il rivestimento esterno che deve essere di qualità, oltre alla durezza. Nella lista degli aspetti da considerare, una voce che non deve mancare è quella del prezzo. Il materasso, infatti non può che essere di qualità, ma non per questo costare una fortuna. Può sembrare impossibile riuscire a conciliare tutte queste esigenze, ma in realtà è molto più semplice di quello che pensate se vi affidate a eBay.it.

Letto matrimoniale, singolo, con rivestimento in cotone, sbirciando tra le offerte del marketplace in cui si vende e si compra potrete avere il letto dei sogni a un prezzo incredibile.

Materasso matrimoniale ortopedico Smart H20

Per allontanare il mal di schiena, il torcicollo o semplicemente se volete migliorare la qualità del sonno il materasso ortopedico Smart H20 è studiato per garantire un riposo confortevole. Il modello semi-rigido a portanza media sorregge il corpo evitando punti di pressione. Il materasso, inoltre è attestato come “Dispositivo Medico di Classe 1”, per questo dopo l’acquisto è possibile usufruire della detrazione fiscale del 19% prevista per legge.

Materasso matrimoniale memory Duck

Negli ultimi anni il materasso memory foam è diventato uno dei più apprezzati per la sua comodità e su eBay.it troverete quello della Duck a un prezzo imperdibile. Formato da due strati differenziati e 9 zone di sostegno è ergonomico e garantisce un riposo naturale. Lo strato superiore in memory foam, rivestito con tessuto in aloe vera è antistatico, antiodore, traspirante.

Materasso matrimoniale Waterfoam Summit H22

Il tratto distintivo del materasso Summit H22 sta proprio al centro dove è posizionata una lastra alta 20 centimetri di waterfoam, un materiale di ultima generazione che non si deforma con il tempo e l’usura, ma recupera velocemente la forma dopo le sollecitazioni. Realizzato con elementi ecologici sicuri per la pelle e per l’ambiente, la fascia perimetrale ha un tessuto iper-traspirante che assicura la circolazione dell’aria ed elimina l’umidità interna. Questo materasso è considerato un Dispositivo Medico di Classe 1 e consente di richiedere la detrazione fiscale del 19% prevista per legge.

Materasso in lattice Baldiflex

Il lattice è un materiale naturale che deriva dagli alberi della gomma e che negli ultimi anni si è rivelato uno dei più utilizzati quando si parla di materassi. Il motivo è che permette di avere un prodotto elastico, anatomico e che dura nel tempo. Questo modello con la sua lastra in lattice alta 18 centimetri, assicura un sostegno medio senza rinunciare alla naturale comodità, resa tale anche dal materiale con cui è stato fabbricato. Oltre ad essere atossico è traspirante e per questo tiene alla larga, batteri, muffe e regala una piacevole sensazione di freschezza.

Materasso molle insacchettate Inbox

La caratteristica principale di questi materassi con molle insacchettate è quella di rimanere sempre nella corretta posizione così da distribuire il peso in modo uniforme, in base alla posizione che assumete mentre dormite. Su eBay.it troverete il materasso Inbox a un costo super conveniente e con tutte queste peculiarità grazie allo strato di 20 centimetri che vi regala un riposo sereno. Il rivestimento in materiale ipoallergenico, poi, è anche traspirante per avere un letto confortevole e sicuro.

