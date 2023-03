I migliori monopattini elettrici da acquistare online

I monopattini elettrici sono un sistema di trasporto pratico, di facile utilizzo e ad impatto zero. Mezzi estremamente versatili da utilizzare nel tempo libero per rendere più divertenti i propri spostamenti, ma anche per andare al lavoro, evitando code e traffico.

Mezzi che consentono anche di risparmiare tempo e denaro negli spostamenti in città.

Di seguito 5 modelli per tutte le esigenze e dall’elevata autonomia. Prodotti in conformità con la nuova normativa italiana dedicata a questi mezzi a due ruote.

Nilox S1

L’ultimo modello Nilox monta indicatori di direzione sia posteriori che anteriori, in conformità con la nuova normativa, freno a disco posteriore ed elettronico anteriore. Dotato di un motore da 350 W, S1 garantisce 28 km di autonomia massima a 20km/h con una ricarica di 4 ore. Inoltre, per mitigare il rischio di furti, Nilox ha predisposto una chiave NFC, necessaria per lo sblocco. Prodotto con spedizione rapida e gratuita dall’Italia e possibilità di rimborso entro 30 giorni.

Ducati Pro-II Evo

Passiamo a Ducati che propone il modello Pro-II Evo con motore da 350W e batteria da 374Wh che permette di percorrere fino a 40 km con una sola carica. Citiamo anche le ruote tubeless anti-foratura da 10”, il telaio in magnesio e il doppio freno elettrico anteriore e a disco posteriore. Prodotto con spedizione gratuita dall’Italia e possibilità di rimborso entro 30 giorni.

Aprilia eSR2 EVO

Proseguiamo la nostra rassegna con l’Aprilia eSR2 EVO. Si tratta di un monopattino dal design sportivo, con ruote da 10” e sospensione anteriore. Non dimentichiamo il motore da 500 W, l’app dedicata per smartphone e l’autonomia di circa 50 chilometri. Prodotto con spedizione rapida e gratuita dall’Italia e possibilità di rimborso entro 14 giorni.

Ducati Pro-III

Da Ducati arriva anche il Pro-III, monopattino con motore brushless da 350W, ruote tubeless anti-foratura da 10” e doppio freno a disco anteriore e posteriore. Non dimentichiamo l’autonomia fino a 50 chilometri, l’ampio display LED da 3,2’’, il telaio in magnesio, l’app Ducati Urban e-Mobility e l’accensione tramite tecnologia NFC. Prodotto con spedizione rapida e gratuita dall’Italia e possibilità di rimborso entro 30 giorni.

Beeper FX10-G2

Il Beeper FX10-G2 è un modello dal look classico con motore da 500W e doppio freno a disco meccanico anteriore e posteriore. Il Beeper ha, inoltre, ruote da 10 pollici ed un sistema di allarme incorporato. Prodotto con spedizione dall’Italia e possibilità di rimborso entro 30 giorni.

