I migliori mouse per casa e ufficio a partire da 12 euro

Sei alla ricerca di un nuovo mouse per il tuo Pc? Ecco allora una lista di modelli senza filo adatti anche per un utilizzo prolungato, dal design curato e con un’elevata qualità costruttiva.

Mouse dalla lunga autonomia e per tutte le tasche. Accessori prodotti anche da famose aziende come Logitech, compatibili con computer dotati di sistema operativo Windows e Mac.

Logitech MX Master 3S

Iniziamo la nostra rassegna dal Logitech MX Master 3S; un mouse di fascia alta, veloce e preciso (8.000 DPI), con autonomia fino a 70 giorni. Un prodotto personalizzabile secondo le esigenze dell’utente, dotato di scroller principale e scroller da pollice. Ricordiamo, inoltre, l’ottima ergonomia, il collegamento tramite ricevitore USB o tramite Bluetooth e i click silenziosi. Prodotto con spedizione rapida e gratuita dall’Italia, restituibile in 30 giorni.

Logitech MX Vertical

Nella nostra rassegna troviamo anche il Logitech MX Vertical; un dispositivo dalla forma originale, pensato per garantire un’elevata ergonomia. Mouse che consente una posizione naturale della mano, con le dita disposte quasi in verticale, progettato per ridurre l'affaticamento muscolare e la pressione del polso. Inoltre il sensore ad alta precisione da 4.000 DPI riduce di quattro volte il movimento e l'affaticamento della mano. Prodotto con spedizione rapida e gratuita dall’Italia.

Logitech M185

Passiamo al Logitech M185, mouse con tracciamento ottico a 1.000 DPI, dotato di ricevitore USB e alimentato da una batteria AA con autonomia fino ad un anno. Modello low cost, compatto, compatibile con Pc e Mac. Prodotto con spedizione rapida e gratuita dall’Italia, restituibile in 30 giorni.

Trust Verto

Da Trust arriva un interessante mouse verticale con impugnatura "a pistola". Mouse dall'elevata ergonomia, che non affatica il polso. Prodotto wireless con dongle da collegare alla USB del PC. Accessorio leggero e preciso, fino a 1.600 DPI. Prodotto con spedizione rapida e gratuita dall’Italia, restituibile in 30 giorni.

Tecknet Pro

Da Tecknet arriva un mouse senza fili dotato di sensore ottico con risoluzione di 2.600 dpi e fornito con un piccolo ricevitore da inserire nella porta USB del PC. Un prodotto wireless alimentato da due classiche stilo AAA che garantiscono un'autonomia fino a 24 mesi.

