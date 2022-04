Dyson, Samsung e Hotpoint: le migliori offerte della settimana con sconti fino al 60% e spedizione gratis

La primavera porta con sé voglia di rinnovamento, non solo l’abbigliamento ma anche l’abitazione ha bisogno di scrollarsi di dosso il grigiore invernale e accogliere al meglio la bella stagione.

Farlo senza spendere una fortuna, comodamente a casa, è semplicissimo se ci affidiamo a eBay.it. Sul marketplace in cui si vende e si compra avremo a disposizione tutto quello di cui abbiamo bisogno con sconti fino al 60% e spedizione gratuita.

Dagli elettrodomestici per la cucina a quelli per vivere in un ambiente sano, dalla tecnologia al fai da te, ci sono tantissimi sconti ed è semplicissimo trovare quello che fa per noi.

Per una casa al passo con la tecnologia

La tecnologia ci accompagna in ogni aspetto della vita e non può essere da meno nel nostro appartamento. Con gli apparecchi giusti, cucinare o avere casa pulita sarà semplice e divertente.

Frigorifero Hotpoint Ariston combinato

Con l’arrivo del caldo, il cibo deve essere messo al sicuro e avere un frigorifero efficiente è davvero importante. Il modello Hotpoint Ariston, dotato del sistema total no frost, oltre a mantenere costantemente sotto controllo il livello della temperatura, previene la formazione della brina all’interno del congelatore. Inoltre l’innovativa tecnologia super freeze consente di congelare gli alimenti in poco tempo.

Dyson Cyclone V10 Animal aspirapolvere

Alimentato da un motore digitale, l’aspirapolvere Dyson V10 può raggiungere fino a 125.000 giri al minuto. Dotato di tre modalità di potenza in base alle nostre esigenze, l’apparecchio è completato da 14 cicloni pensati per catturare le particelle microscopiche e trattenere il 99,97% di quelle di piccole dimensioni.

Dyson Pure Cool Link purificatore d’aria

Vivere in un ambiente sano è importante soprattutto se in casa ci sono i bambini! Per respirare aria priva di germi abbiamo bisogno del purificatore d’aria Dyson in grado di filtrare le più piccole particelle di polline, batteri e peli d’animali riuscendo a restituire nello stesso tempo un piacevole flusso d’aria attivando la funzione di ventilazione. Pensato per purificare anche di notte, grazie a una portata d’aria ridotta che limita il rumore, utilizzarlo è davvero semplice con il telecomando in dotazione.

Per rilassarsi e divertirsi

Dedicare del tempo a sé stessi e rilassarsi in compagnia dei propri cari è conveniente se approfittiamo delle offerte eBay.it.

Tv Led Samsung Crystal 55”

Predisposto per essere adattato al nuovo digitale terrestre, il televisore Samsung da 55”, offre una gamma di colori più intensi e naturali per un’esperienza visiva senza precedenti. Inoltre, il suono cambia in base a quello che stiamo vedendo così da avere un audio perfetto durante ogni scena.

Nintendo Switch Lite

Divertirsi passa anche e soprattutto dai videogiochi e con la console Nintendo portatile, possiamo farlo in ogni occasione. Compatta e leggera, è l’ideale per chi è sempre in movimento e non si tira indietro davanti a una divertente sfida con gli amici attraverso la modalità multiplayer fino a 8 giocatori.

Per coltivare il proprio hobby

La primavera con le giornate lunghe e le temperature miti, ci permette di trascorrere più tempo all’aperto, pronti a dedicarci al bricolage e alla cura del giardino.

Trapano avvitatore Makita

Effettuare piccole riparazioni, costruire mobili o dedicarsi alla manutenzione della casa è semplice con il trapano avvitatore Makita, adatto sia al legno che all’acciaio. Il design compatto lo rende leggero e maneggevole e nello stesso tempo ha una potenza che offre fino a 1.300 giri al minuto.

Tosaerba elettrico Einhell

Con il tagliaerba elettrico avere il prato in ordine è un vero gioco da ragazzi, perché si adatta a superfici di medie dimensioni ed è efficiente su prati trascurati e fitti. Grazie alla regolazione dell'altezza del taglio su 5 posizioni, possiamo scegliere quella che preferiamo.

Per essere sempre alla moda

Oltre agli accessori per la casa e il tempo libero, eBay.it permette rinnovare anche il nostro look con tante offerte su abbigliamento e scarpe come:

