Pc, tablet e stampanti: il ritorno a scuola non è stato mai così conveniente

Libri e quaderni sono gli accessori fondamentali da avere a scuola, ma il notebook è diventato ormai importante per ogni studente e anche in ufficio. Con il rientro al lavoro e il ritorno tra i banchi sempre più vicino è arrivato il momento di scegliere i device che ti accompagneranno durante il nuovo anno scolastico e non solo.

Per avere il pc, il tablet o la stampante in grado di rendere i mesi dietro i banchi di scuola o al lavoro più semplici, puoi farti aiutare da eBay.it e dal coupon del 15% da poter utilizzare fino al 25 settembre, massimo 2 volte per ogni utente. Per sfruttare lo sconto sul marketplace in cui si vende e si compra devi:

Scegliere i prodotti che ti accompagneranno durante l’anno scolastico

Inserire il codice SETT22

Ottenere lo sconto massimo di 100 euro per ogni utilizzo su una spesa minima di 15 euro

Leggere, prendere appunti o fare i compiti sarà semplice con i notebook o i tablet che diventeranno tuoi compagni insostituibili a lavoro o durante le ore di lezione.

Notebook Apple Macbook Air 13,6”

Leggero e versatile è il notebook adatto per lavorare, studiare e giocare da portare a scuola o in ufficio sfruttando la batteria con un’autonomia fino a 18 ore. Il display ampio e luminoso, ha un’ampia gamma cromatica per immagini brillanti e ricche di dettagli.

Huawei MateBook D 15 Laptop 15,6”

Grazie al display antiriflesso da 15,6 pollici potrai vedere ogni immagine in modo nitido senza affaticare al vista sia all’interno che all’esterno. Pensato per assicurare il massimo della sicurezza, questo computer ha un accesso rapido e sicuro attraverso il riconoscimento dell’impronta digitale.

Samsung Galaxy Tab S8 11"

Per essere sempre connesso o lavorare all’aperto, il tablet con lo schermo da 11” e la batteria ultraresistente è il device che ti accompagnerà durante tutto l’anno. Scrivere, prendere appunti, disegnare e annotare ogni idea è semplice con la S Pen pronta a dare libero sfogo alla tua immaginazione. Con la modalità multischermo potrai realizzare più progetti contemporaneamente.

Apple iPad 9TH generazione 10.2

Semplice da utilizzare e versatile, con questo iPad puoi lavorare, giocare e rimanere in contatto con i tuoi colleghi o i tuoi compagni di scuola. Il display a retina 10.2 ti permette di disegnare e realizzare ogni progetto con estrema precisione, inoltre, puoi immortalare ogni momento con la fotocamera posteriore da 8MP munita di grandangolo, quella frontale da 12MP con ultragrandangolo e l’inquadratura automatica.

Stampante laser HP LaserJet M110we

Per avere i documenti più importanti sempre a portata di mano o le tesine per la scuola disponibili, la stampante è l’accessorio da acquistare su eBay.it ad un prezzo imperdibile. Il modello della HP in bianco e nero riesce a stampare formati in A4 con un’ottima risoluzione sfruttando il sistema Wi-Fi o l’uscita Usb.

Canon stampante multifunzione wifi Ink-Jet a colori

Stampare, copiare o scansionare diventa semplice e veloce con la stampante multifunzione della Canon in grado di collegarsi ai dispositivi mobili o al sistema wireless. Pensata per rispettare l’ambiente, è in grado di stampare più pagine risparmiando sull’inchiostro e sulla carta grazie alla funzione fronte/retro automatica.

