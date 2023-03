I migliori purificatori d’aria da acquistare online

Vivere in un ambiente sano e pulito è importantissimo per la nostra salute.

Ma l’aria che respiriamo in casa, soprattutto per chi vive in città, è spesso addirittura più inquinata rispetto all’ambiente esterno a causa della mancanza di ventilazione, di agenti atmosferici, di luce solare diretta e dell’isolamento offerto dai serramenti.

Di conseguenza, la cura dell’ambiente e dell’aria che respiriamo anche in casa non deve essere sottovalutata.

Il purificatore d’aria è un dispositivo utilizzato per rimuovere la presenza di elementi o agenti inquinanti di vario tipo presenti all’interno degli spazi chiusi, come pollini, peli di animali domestici, polveri sottili e ultrasottili, batteri, spore di muffa, Composti Organici Volatili (COV), fumo di sigaretta e cattivi odori.

I purificatori d’aria, quindi, sono la scelta perfetta per chi soffre di allergie, per i fumatori e per tutti coloro che desiderano vivere in un ambiente sano e pulito.

Se anche tu sei alla ricerca di un purificatore in grado di rendere il tuo appartamento a prova di microbi, ecco i migliori modelli in commercio che puoi comodamente acquistare online!

Purificatore d'aria Philips 800 Series contro germi, polvere e allergeni

Philips 800 è un purificatore d'aria compatto, leggero e facilissimo da usare: ti basta premere un pulsante ed il purificatore d'aria filtra virus, allergeni e sostanze inquinanti invisibili presenti nella tua casa, per mantenerla pulita ed al sicuro. Capace di rimuovere il 99% di virus, allergeni e agenti inquinanti, purifica stanze fino a 48 m²in modo rapido ed efficace grazie ad un tasso di erogazione d'aria pulita (CADR) di 190 m³/h.

Inoltre, è dotato di filtro HEPA ed è in grado di catturare gli aerosol, compresi quelli che possono contenere virus che colpiscono le vie respiratorie. Test indipendenti effettuati da Airmid Healthgroup, infatti, hanno dimostrato la rimozione fino al 99,9% di virus e aerosol presenti nell'aria, ed è stato testato anche per il coronavirus.

Ma non è tutto: il purificatore d'aria Philips è disponibile anche nella versione AC2887/10m ideale per uffici e stanze di grandi dimensioni, capace di rimuovere il 99,9% di virus, allergeni e agenti inquinanti e il 99,97% di particelle a 3 nm. Dotato di un sistema di filtraggio a 3 strati con filtro HEPA NanoProtect, filtro a carboni attivi e prefiltro, proteggendoti così da PM2.5, batteri, polline, polvere, peli di animali, gas e altri agenti inquinanti e mantenendo la casa pulita e al sicuro.

Scoprilo in vendita su e-Bay

Ventilatore e purificatore d'aria Dyson Pure Cool Me

Ideale per affrontare al meglio l'arrivo del caldo, Pure Cool Me è un purificatore ventilatore per uso personale progettato per contribuire a migliorare la qualità dell'aria. Grazie alla tecnologia Dyson Core Flow, infatti, questo purificatore diffonde aria fresca purificata esattamente dove serve, anche grazie all’azione del filtro sigillato, che combina un filtro a carboni attivi e un filtro HEPA in fibra di vetro: insieme, catturano i gas e il 99,95% di particelle ultrafini presenti nell'aria.

Inoltre, è certificato contro asma e allergie ed è dotato di timer modalità notturna, per farti riposare in un ambiente fresco e confortevole, e notifiche integrate che indicano quando il filtro deve essere sostituito.

Scoprilo in vendita su e-Bay

Purificatore d'aria Xiaomi Mi Hair Purifier H3 con filtro HEPA

Mi Air Purifier 3H è il purificatore d'aria Xiaomi più efficace e potente. Compatto, silenzioso ed elegante, questo purificatore eroga 6330 litri di aria purificata al minuto e filtra efficacemente le particelle fino a 0,3 micron di dimensioni grazie al Il filtro a tre strati ad alta efficienza cilindrico integrato a 360°, che rimuove efficacemente PM2,5, formaldeide e altre sostanze nocive.

Inoltre, grazie al sensore PM laser ad alta precisione rileva in modo sensibile anche un inquinamento leggero ed è dotato di display touchscreen OLED e controllo vocale intelligente tramite app e intelligenza artificiale, per tornare a casa e trovare l'aria pulita!

Scoprilo in vendita su e-Bay

Purificatore d’aria e deumidificatore Daikin MC55W

Dotato di tecnologia Streamer, il purificatore d'aria di Daikin regala aria davvero pura e pulita in casa grazie all'approccio Daikin "Catch and Clean" nel decomporre le sostanze pericolose. Grazie all'uso di elettroni che attivano le reazioni chimiche con le particelle sospese nell'aria, infatti, il Flash Streamer decompone allergeni quali pollini e funghi e rimuove gli odori fastidiosi, assicurando un'aria migliore e più pulita e purificando l'aria in locali fino a 82 m².

Inoltre, è efficace anche contro i virus respiratori (efficacia valutata dall'Istituto Pasteur di Lille), è dotato di filtro elettrostatico HEPA ad alte prestazioni, resistente agli intasamenti e quindi alle cadute di pressione e che deve essere cambiato ogni dieci anni, riducendo così notevolmente i costi di manutenzione, e di un comodo telecomando, che ti permette di gestire l’accensione del dispositivo o regolarne la velocità senza doverti alzare dal divano!

Scoprilo in vendita su e-Bay

Purificatore d'aria e umidificatore Dyson Purifier Humidify+Cool™ Autoreact

Chiudiamo la nostra lista con il purificatore d’aria Dyson Purifier Humidify+Cool™ Autoreact. Progettato per migliorare la qualità dell'aria, il purificatore umidificatore di Dyson rimuove il 99,95% delle particelle ultrafini di dimensione fino a 0,1 micron, e ti permette di raggiugere l’umidità desiderata dell’aria, in modo automatico o manualmente, purificando e umidificando l'intera stanza e risolvendo il problema dell'aria secca.

Lo schermo LCD che riporta le informazioni sulla qualità dell'aria in tempo reale, mentre il telecomando ti permette di controllare il purificatore in ogni momento senza doverti alzare. Inoltre, questo purificatore d’aria è dotato di filtro HEPA H13, tecnologia Air Multiplier, che emette un flusso di aria purificata e umidificata in tutta la stanza rinfrescando se necessario, certificato Asthma & Allergy Friendly, modalità notturna, con impostazioni più silenziose e riduzione della luminosità del display, timer per la modalità notturna, che ti permette di impostare lo spegnimento dell'apparecchio dopo un determinato periodo di tempo, e 3 modalità del flusso d'aria (Ventilatore, Diffusa e Breeze).

Scoprilo in vendita su e-Bay