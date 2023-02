I migliori rasoi elettrici da uomo a partire da 36 euro

Sei alla ricerca di un nuovo rasoio elettrico? Scopri allora la nostra guida con i migliori modelli da uomo, acquistabili su eBay a partire da 36 euro.

Prodotti per una rasatura perfetta e senza irritazioni della pelle, a batteria ed utilizzabili anche sotto la doccia. Modelli dalle complete caratteristiche, dotati anche della funzione tagliacapelli e realizzati dai migliori marchi come Braun, Philips e Panasonic.

1. Philips Shaver series 3000

Iniziamo la nostra rassegna dal Philips Shaver series 3000, modello S3333/54. Si tratta di un rasoio elettrico Wet & Dry dotato di 27 lame autoaffilanti. Un versatile modello a batteria, utilizzabile anche senza schiuma e sotto la doccia, con testine flessibili e oscillanti in 5 direzioni. Non dimentichiamo il design ergonomico e l'autonomia di 60 minuti, con ricarica di un'ora.

Scopri di più su eBay a 78 euro

2. Philips Shaver Series 1000

Da Philips arriva anche il rasoio elettrico Shaver Series 1000, modello S1332/41. Prodotto dotato di testine flessibili e oscillanti in 4 direzioni e 27 lame autoaffilanti. Questo rasoio da uomo è dotato di un'impugnatura in gomma e batteria che permette fino a 45 minuti di utilizzo con una carica di 1 ora.

Scopri di più su eBay in offerta a 44 euro

3. Braun Series 5

Proseguiamo la nostra rassegna con il rasoio elettrico Braun Series 5, modello 5197cc. Prodotto con testina flessibile a 8 direzioni, motore AutoSense per una rasatura efficace ad ogni passata, anche con barbe folte. Rasoio Wet & Dry, con rifinitore di precisione estraibile e stazione di pulizia Clean&Charge (pulisce igienizzando, lubrifica e asciuga il rasoio).

Scopri di più su eBay a 134 euro

4. Braun Regolabarba-Tagliacapelli

Passiamo al versatile Regolabarba, Tagliacapelli e Rifinitore Braun MGK5245. Rasoio elettrico dotato di selettore di precisione con 39 impostazioni di lunghezza a intervalli di 0,5 mm, lame affilate di lunga durata e testina con rifinitore di precisione. Non dimentichiamo l'autonomia, con 100 minuti di rifinitura senza fili con 1 ora di ricarica.

Scopri di più su eBay a 36 euro

5. Regolabarba Panasonic

Concludiamo la nostra rassegna con il Regolabarba Panasonic ER-GB61. Si tratta di un dispositivo all-in-one per barba, capelli e corpo. E' possibile regolare rapidamente la lunghezza di taglio utilizzando il quadrante dotato di intervalli fino a 39 passi. Per barbe: 0,5 - 10 mm, 20 passi, intervalli di 0,5 mm. Per capelli: 11-20 mm, 19 passi, intervalli di 0,5 mm. L'ER-GB61 è dotato di una batteria ricaricabile che può funzionare per circa 50 minuti.

Scopri di più su eBay in offerta a 52 euro