Audio immersivo in casa con le migliori soundbar per il tuo televisore

Il sistema audio del tuo televisore non è di grande qualità o vuoi semplicemente migliorarlo, con un'esperienza immersiva che ti permetta di godere al meglio dei tuoi film e delle tue serie TV preferite? La soluzione c'è e con un po' di oculatezza non ti servirà nemmeno investire troppo denaro. Come? Acquistando una soundbar per la tua smart tv.

Le migliori soundbar tv in super offerta

Rispetto a dieci anni fa, le soundbar sono state implementate con una tecnologia di ultima generazione, che permette di direzionare l'audio verso l'utente in maniera molto naturale, grazie a numerosi altoparlanti, di dimensioni contenute, che indirizzano il segnale, migliorando la diffusione del suono frontalmente ma anche ai lati. Il beneficio è chiaro: in qualsiasi parte della stanza ci si trovi, è possibile godere al meglio di suono, musica e parlato.

Se sei alla ricerca di una soundbar per la tua tv, c'è una buona notizia per te. eBay.it, il marketplace che mette in comunicazione chi vende e chi acquista, propone ancora per poco le esclusive promozioni delle Tech Weeks: tradotto in parole semplici, sconti fino al 50% per l'acquisto di un nuovo smart tv o di tutti i complementi necessari a migliorarne la fruizione, come ad esempio le soundbar.

Indeciso su quale cassa acquistare? Sfogliando l'ampio catalogo di eBay.it, potrai trovare una vasta selezione di soundbar dei migliori brand e con caratteristiche tra loro differenti. Se l'abbondanza dell'offerta ti mette in crisi, ti segnaliamo alcune delle migliori offerte per soundbar di cui potrai fruire. Ecco di seguito alcuni prodotti che potrebbero fare al caso tuo.

LG SN4 Soundbar tv

LG SN4 è una soundbar di ultima generazione, caratterizzata da woofer in carbonio. Ogni altoparlante è dotato di un diaframma che assicura la migliore nitidezza acustica del suono.

Puoi collegare la soundbar alla tua tv, ma anche al tuo smartphone o impianto stereo, utilizzando la connessione Bluetooth. Potrai godere così della tua musica preferita con una qualità del suono senza precedenti.

Posiziona la soundbar Bluetooth nella posizione che preferisci, senza la preoccupazione di cavi e godi dell'energia dell'audio grazie all'emissione di 200 extra watt.



Compra qui la tua soundbar tv LG

LG SQC1

LG SQC1 è una soundbar Bluetooth dal design compatto e caratteristico, che si abbina al meglio alla tua tv e all'arredamento di casa. Dotata di Dolby Digital per un audio ad alta qualità, permette la connessione con Bluetooth, ma anche con cavo usb o jack da 3,5 millimetri.

Questa cassa si contraddistingue per un subwoofer wireless di ultima generazione, pensato per godere al meglio di bassi potenti, senza l'intralcio di fili pericolosi e antiestetici. Viste le dimensioni, è una soundbar che si sposa al meglio con televisori e smart tv con display a partire da 32 pollici di ampiezza.

Grazie ai suoi 160 watt di potenza aggiuntiva e al woofer in wireless, SQC1 è in grado di dare una nuova vita all'audio del tuo televisore, facendoti godere i tuoi programmi e serie tv, così come la tua musica preferita in maniera ancora più appagante.

Acquista qui la soundbar LG SCQ1

Xiaomi Soundbar

Xiaomi propone una soundbar elegante e sottile, con subwoofer wireless: il design elegante si distingue per un profilo sottile che accentua i display sottili di oggi. Alta soli 6 centimetri, può essere facilmente montata a parete o posizionata davanti alla televisione senza ostruire la vista. Il suo subwoofer wireless migliora ulteriormente l'esperienza all-around.

La soundbar in questione garantisce un'esperienza sonora coinvolgente per il tuo home cinema: dispone infatti di tre canali di altoparlanti e tweeter completi, per offrire un suono dinamico e ricco. Il suo subwoofer wireless fornisce una potenza di uscita massima di 430 watt, garantendo un'eccellente prestazione di volume immersivo.

Xiaomi Sound Bar offre sette diverse modalità, per assicurarsi che il suono sia ascoltato nel modo giusto. è dotata di una modalità: in particolare la funzione 'Night', che comprime la gamma dinamica dell'audio, per ridurre l'effetto sonoro ad alto volume improvviso.

Compra ora la tua soundbar Xiaomi

Altre soundbar in sconto

Al di fuori delle promozioni delle Tech Weeks, su eBay.it è possibile scegliere tra un vasto ventaglio di soundbar proposte in offerta, a prezzo concorrenziale. Un portafoglio di soluzioni per il tuo intrattenimento, che non ti lasceranno deluso. Tra queste, ti segnaliamo: