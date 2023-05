Rimettersi in forma e rigenerarsi, gli sport da praticare in primavera all’aperto

Sole, temperature miti e giornate più lunghe: sono questi gli “ingredienti” giusti per trascorrere il tempo all’aperto e godere in pieno della primavera. Ma chi lo ha detto che non si possono sfruttare le belle giornate anche per rimettersi in forma?

Dopo il lungo inverno al chiuso, potete alternare l’attività fisica a casa o in palestra a quella nei parchi con risultati davvero sorprendenti. Lo sport all’aria aperta, non solo vi permette di rimanere in forma, ma rafforza le difese immunitarie, insomma vi farà sentire più felici e rilassati. Gli sport da praticare sono diversi e hanno tutti il vantaggio di essere economici perché non hanno bisogno di grandi attrezzature.

Il più versatile degli sport: la corsa

In un parco, in riva al mare o in città: la corsa si può fare praticamente ovunque, basta solo infilare la tuta, un paio di scarpe e iniziare a macinare chilometri. Se siete alle prime armi, l’importante è partire in modo graduale seguendo il proprio ritmo.

Potete iniziare con la camminata veloce per poi trasformarla in una vera e propria corsa quando vi sentirete pronti. L’importante è mantenere un’andatura costante, un ottimo modo per non stressare le articolazioni e per bruciare calorie. La corsa ha il vantaggio di tonificare i muscoli, accelerare il metabolismo e aumentare la resistenza.

L’alleato per mantenersi in forma: la bicicletta

La bicicletta negli ultimi anni è diventata molto più di uno sport, in alcuni casi un vero e proprio mezzo di trasporto per muoversi nel traffico della città. Senza dubbio è uno degli alleati migliori perché riduce lo stress, dando una sensazione di buonumore e nello stesso tempo si bruciano calorie. A beneficiare di questo sport, poi, non sono solo le gambe che saranno più toniche, ma anche gli addominali che vengono sollecitati per mantenere la posizione.

Un giro al parco si trasforma in una sessione di allenamento a corpo libero

Passeggiare tra gli alberi regala una sensazione di benessere che può essere migliorata se decidete di fare anche esercizi a corpo libero. La bellezza di questa attività è che non avete bisogno di attrezzi, potete sfruttare quello che incontrate lungo il percorso. Molte aree verdi mettono a disposizione attrezzi e punti fitness, in alternativa, una panchina diventa un ottimo supporto per allenare braccia e gambe attraverso crunch e step.

Natura e forma fisica con il trekking

La montagna non è bella solo in inverno, anche in primavera e in estate, è il luogo perfetto per stare a contatto con la natura e nello stesso tempo rimanere in forma. Lo sport per eccellenza da praticare nei boschi è il trekking che stimola e rafforza il tono muscolare, migliorando anche la respirazione e la circolazione. Inoltre, la luce naturale e la bellezza della natura riducono lo stress e migliorano l’umore.

Pattini e skateboard tonificano i muscoli

Alzi la mano chi da piccolo non è mai andato sui pattini o sullo skateboard, perché non continuare a farlo? Oltre a essere attività divertenti, assicurano un allenamento completo perché fanno lavorare tutti i muscoli che diventeranno più tonici. Inoltre, soprattutto con i pattini, in poco tempo scoprirete che la vostra resistenza migliorerà, dovete solo scoprire la vostra andatura e il gioco è fatto.

Gli sport di squadra per rimanere in forma e divertirsi

Se per voi sport vuol dire condivisione, non vi preoccupate, ci sono tane attività da poter praticare all’aperto in compagnia dei vostri amici. Gli sport di squadra come il basket, il beach volley o il classico calcio, rafforzano la muscolatura di tutto il corpo, ma soprattutto vi faranno divertire e scaricare lo stress.

Anche il tennis rientra di diritto tra gli sport da praticare all’aperto in compagnia e che miglioreranno la coordinazione e la resistenza.

Per gli amanti di discipline meno impegnative ma comunque intense, il luogo migliore per praticare yoga è proprio il parco insieme agli amici. L’aria aperta e la natura vi regaleranno una sensazione di benessere e nello stesso tempo potrete migliorare anche l’elasticità muscolare e la postura.