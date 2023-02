I migliori trapani elettrici a prezzi super convenienti

Sei alla ricerca di un nuovo trapano elettrico? Scopri allora i migliori modelli acquistabili su eBay a partire da 56 euro. Prodotti per tutte le esigenze e per tutte la tasche, da compatti trapani/avvitatori a batteria a potenti e versatili modelli con cavo.

Trapano Avvitatore a batteria Bosch Professional con accessori

Iniziamo la nostra rassegna dal trapano-avvitatore Bosch Professional GSR 12V-15. Un modello leggero (0,95 Kg) e compatto, con una lunghezza della testa di soli 169 mm. I suoi ingranaggi a due velocità, con le 20+1 posizioni di regolazione della coppia, garantiscono la perfetta trasmissione della forza durante le operazioni di avvitamento e foratura. Troviamo, inoltre, un interruttore di avviamento per un inizio di foratura “morbido”, un freno motore, ed inserti Softgrip di grandi dimensioni nell'impugnatura. Non manca una luce a LED che facilita le operazioni in punti poco illuminati. Trapano accompagnato da un completo kit che include: batteria 2x2,0 Ah, set di accessori da 39 pezzi (25x punta di cacciavite, 7x trapano per legno, 7x trapano per metallo), caricabatterie, sacchetto. Prodotto con spedizione rapida e gratuita dall’Italia, con possibilità di restituzione entro 30 giorni.

Trapano Avvitatore a batteria con percussione Black&Decker

Proseguiamo la nostra rassegna con il Black+Decker Bdchd18K-Qw: trapano-avvitatore a batteria e con percussione. Modello con 18V di potenza per forare su calcestruzzo e muratura (grazie all'azione a percussione), e anche su legno, metallo e per realizzare ogni tipo di avvitatura. Ricordiamo anche le 2 velocità meccaniche (alta velocità per forare su legno e metallo, bassa velocità per avvitature precise) e le 10 regolazione della coppia di serraggio. Trapano ideale anche per lavorare in aree buie o poco illuminate grazie alla pratica luce LED integrata. Trapano fornito con batteria inclusa. Prodotto con spedizione gratuita dall’Italia, con possibilità di restituzione entro 14 giorni.

Trapano elettrico a percussione Bosch EasyImpact 600

Passiamo ai modelli dotati di cavo partendo dal trapano elettrico a percussione Bosch EasyImpact 600. Trapano compatto, leggero ed ergonomico da 600 W, per lavorare in comodità e forare senza fatica nella muratura fino a 12 mm e nel legno fino a 25 mm. Modello dotato di levetta di regolazione elettronica per gestire il numero di giri durante la foratura e mandrino autoserrante a doppia bussola, per sostituire la punta in modo semplice e veloce. Trapano fornito con un’utile valigetta per il suo trasporto. Prodotto con spedizione gratuita dall’Italia, con possibilità di restituzione entro 14 giorni.

Trapano elettrico a percussione Black&Decker con accessori

Da Black&Decker il trapano elettrico a percussione BEH710SA32-QS, con potenza di 710 W. Modello a velocità variabile per un controllo ottimale durante le operazioni di foratura, con impugnatura supplementare per un miglior controllo. Trapano con mandrino autoserrante in metallo da 13 mm, azione a percussione per forare su muratura e blocco dell'interruttore per un comfort più alto ed una maggiore versatilità. Ricordiamo anche il blocco dell'albero per una semplice sostituzione della punta e massima presa sull'accessorio. Trapano fornito di valigetta con vari accessori. Prodotto con spedizione rapida e gratuita dall’Italia, con possibilità di restituzione entro 30 giorni.

Trapano elettrico con percussione Bosch Professional

Concludiamo la nostra rassegna con il trapano elettrico a percussione Bosch Professional 35992. Modello con cavo, potenza di 600W ed elevata maneggevolezza, con meno di 27 centimetri di lunghezza, 18 centimetri di altezza ed appena 1,6 chilogrammi di peso. Trapano con robusto mandrino autoserrante in metallo e rivestimento con Softgrip, che permette di utilizzare l'utensile anche con una sola mano. Trapano con percussione, concepito per forare calcestruzzo, pietra e muratura. Prodotto con spedizione gratuita dall’Italia, con possibilità di restituzione entro 14 giorni.

