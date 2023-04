Le migliori videocamere da esterno per la sicurezza della tua casa sono in offerta

Indispensabili per creare quel senso di sicurezza dentro e fuori casa che spesso viene a mancare. Le videocamere da esterno sono un utile alleato per controllare che la nostra abitazione non venga presa di mira da malintenzionati e ladri dell'ultima ora, specie quando ci troviamo al lavoro, a cena fuori o in vacanza.

Negli ultimi anni si sono evolute e sono diventate un sistema di sicurezza alla portata di tutti: collegate al WiFi di casa, possono essere monitorate 24 ore al giorno con il proprio smartphone o tablet. È sufficiente scaricare un'applicazione per sorvegliare ogni angolo del proprio giardino e le aree in prossimità della propria abitazione, e incrementare il proprio livello di sicurezza.

Esistono diverse tipologie di videocamere di sicurezza da esterno, di marche e fasce di prezzo differenti. Se siete alla ricerca del sistema di sorveglianza migliore per la vostra abitazione, c'è eBay.it pronto a venirvi in soccorso. Sul marketplace che mette in comunicazione chi vende e chi acquista, infatti, oltre a trovare una vasta selezione di videocamere da esterno al miglior prezzo di mercato, potrete fruire di un ulteriore sconto del 10% su una selezione delle migliori videocamere.

Per fruire del codice sconto del 10% non dovrete fare altro che selezionare un sistema di videosorveglianza compreso nella promozione, e inserire il coupon prima di finalizzare l'acquisto. Si tratta di un procedimento semplice ed immediato. Ecco di seguito le informazioni sul buono sconto:

codice coupon: PIT10PERTE2023

valore coupon: 10%

sconto massimo: 50 euro

numero utilizzi: 6 per ogni utente

validità della promozione: fino alle 23.59 del 31 dicembre 2023

Telecamera Reolink per esterno

Un potente dispositivo di sicurezza in grado di rendere immagini in 4K, grazie a un sensore da 8MP in ultra HD. Questa videocamera Reolink è dotata di rilevamento intelligente del movimento, visione notturna a colori con faresti, panoramica, inclinazione e zoom, e audio bidirezionale.

La videocamera registra video dettagliati con risoluzione di 3.840x2.160 (8 milioni di pixel) e grazie al potente microfono incorporato aggiunge suoni ambientali nel video, per rafforzare la sicurezza in casa. Lo zoom ottico 5x permette poi di ingrandire l'immagine, per vedere nel dettaglio anche gli oggetti lontani, e rimpicciolirla, per ottenere un visione più ampia.

Telecamera WiFi ieGeek

Un sistema di videosorveglianza potente, sicuro ed economico. La telecamera ieGeek dispone di sensore da 3MP con luce a led, ed è in grado di proteggere la tua proprietà di giorno e di notte, dovunque ti trovi. Di facile installazione, offre immagini chiare anche in notturna, anche in fullHD.

La fotocamera ha un design fisso con ampio angolo da 130°, che consente di avere una visuale ampia dalla tua proprietà e di ciò che succede in prossimità. Quando un movimento sospetto viene rilevato, anche di notte, i sistemi di telecamere wireless inviano una notifica in tempo reale al tuo smartphone, e avviano la registrazione e la sirena di allarme entro tre secondi.

La camera di sicurezza ieGeek ha tre modalità differenti di visione notturna, che potranno essere selezionate dal padrone di casa:

visione notturna automatica

visione notturna in bianco e nero

visione notturna a colori

Videocamera da esterno Imou

La videocamera Imou dispone di un sensore da 4MP, collegamento WiFi e rilevazione della presenza umana: tutte le caratteristiche necessarie per garantire sicurezza alla propria abitazione.

La camera da esterno si caratterizza per una potente tecnologia di elaborazione delle immagini; rileva rapidamente l'intrusione umana e invia avvisi durante la registrazione di video in tempo reale, consentendo di monitorare ciò che conta senza ricevere fastidiosi falsi avvisi. Il sensore Cmos progressivo da 4 Megapixel e gli algoritmi IR avanzati forniscono video nitidissimi sia di giorno che di notte.

Vantando capacità di penetrazione nel muro e anti interferenza, la telecamera a doppia antenna gestisce facilmente la trasmissione a lungo raggio. Goditi la sicurezza di installare la videocamera all'ingresso principale o nel tuo giardino mantenendo una connessione stabile e affidabile.

