Le migliori videocamere di sorveglianza per interni a partire da 29 euro

Il mondo delle videocamere di sicurezza è in continuo sviluppo, in particolare il segmento delle telecamere WiFi; sistemi collegati ad Internet che consentono di sorvegliare la nostra abitazione tramite smartphone e tablet.

Prodotti intelligenti che integrano avanzate tecnologie, dal salvataggio dei video in cloud a sofisticati sistemi di rilevazione del movimento. Dispositivi per tutte le tasche, sempre più facili da usare e dall’elevata risoluzione.

Telecamere dotate anche di visione notturna e accompagnate da complete app, ricche di funzionalità.

Scopriamo, quindi, nella nostra rassegna quali sono le migliori videocamere di sorveglianza per interni.

1. TP-Link Tapo

Iniziamo con la TP-Link Tapo C200: una completa videocamera di sorveglianza dal costo contenuto. Un modello con risoluzione Full HD, dotato di un motorino elettrico che permette una rotazione della camera di 360 gradi in orizzontale e di 114 gradi in verticale. Non dimentichiamo lo slot per la microSD fino a 128 GB, l'audio bidirezionale e la visione notturna fino a 8 metri. Camera installabile anche a soffitto, dotata di un sistema di rilevazione dei movimenti e accompagnata da una completa app in italiano. Ricordiamo, infine, la compatibilità con gli assistenti virtuali Amazon Alexa e Google Assistant e la Privacy Mode che chiude fisicamente l'obiettivo della telecamera. Prodotto con spedizione gratuita e veloce dall’Italia.

2. YI Home Camera

YI propone la Home Camera, un modello dalla forma curata, con risoluzione Full HD, dotata di un evoluto algoritmo di intelligenza artificiale dedicato alla gestione delle notifiche su smartphone inviate dal sistema di rilevamento del movimento. Tecnologia che consente di eliminare eventuali falsi allarmi dovuti ad esempio al passaggio di un insetto, animale o accensione/spegnimento di luci. Citiamo, inoltre, il grandangolo di 110°, l’audio bidirezionale, il timer per l’alimentazione e l'integrazione con Alexa. Prodotto con spedizione gratuita dall’Italia, restituibile entro 30 giorni.

3. EZVIZ C6N

Da Ezviz la telecamera da interno, ruotabile a 360 gradi, C6N. Camera dotata di Motion tracking in grado di seguire il soggetto inquadrato. Telecamera con risoluzione Full HD, visione notturna e audio bidirezionale. Non dimentichiamo la compatibilità con Alexa, Google Home e IFTTT. Prodotto con spedizione gratuita e veloce dall’Italia, restituibile entro 30 giorni.

4. TP-Link Tapo C110

Nella nostra rassegna anche la TP-Link Tapo C110, una piccola videocamera con sensore da 3 MP per immagini nitide e chiare. Videocamera con visione notturna, audio bidirezionale e notifiche in tempo reale del sensore di movimento. Non dimentichiamo lo slot per microSD fino a 256 GB e l'allarme acustico e luminoso integrato. Prodotto con spedizione gratuita e veloce dall’Italia.

5. Wansview

Concludiamo la nostra rassegna dedicata alle migliori telecamere di sorveglianza per interni con il modello di Wansview. Una videocamera con risoluzione Full HD, a 360 gradi con audio bidirezionale, compatibile con Alexa e dotata di un grandangolo di 105°. Ricordiamo, infine, le notifiche in tempo reale del sistema di rilevazione dei movimenti e la memoria su microSD/cloud. Prodotto con spedizione gratuita e veloce dall’Italia, restituibile entro 30 giorni.

