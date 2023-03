Stop a inquinamento e spreco di energia: i mezzi di trasporto sostenibili e il futuro della mobilità

Un nuovo modo di spostarsi all'interno del territorio, che permette di rispondere ai diktat dell'Agenda Onu 2030: è la mobilità sostenibile, che garantisce la riduzione dei rischi di inquinamento, salvaguarda la salute delle persone e non ultimo il risparmio di energia, mai importante quanto oggi.

Mobilità sostenibile e biciclette

Trasporti più economici, meno inquinanti ma sempre efficienti: ma quali sono i mezzi sostenibili di cui si fa un gran parlare? Di certo, su tutti, il mezzo di trasporto principe è la bicicletta, vero e proprio toccasana, non solo perché non inquina, ma anche perché uomini, donne e bambini possono recarsi a scuola, sul posto di lavoro o occupare il proprio tempo libero facendo attività fisica. Certo non sempre abbiamo il tempo di inforcare la bici e per ragioni di tempo, abbiamo bisogno di un mezzo che ci permette di raggiungere un certo luogo in breve tempo: se all'interno della città, avete mai pensato alla bicicletta elettrica?

La bicicletta elettrica occupa poco spazio, permette di raggiungere velocità ragguardevoli in città e soprattutto non inquina. Ma i vantaggi di spostarsi con la propria due ruote non sono finiti qua. La bicicletta elettrica, infatti:

non necessita di particolare attività manutentive

è sicuramente ecologico , del resto non inquina

, del resto non inquina permette di coprire certe distanze in minor tempo rispetto alle bici normali

rispetto alle bici normali può essere utilizzata anche per scampagnate, in percorsi in salita (non proibitiva) o con fondi stradali accidentati

ha un costo tutto sommato contenuto, che garantisce un mezzo di qualità e performante per molti anni di utilizzo.

?Ma perché puntare sulle biciclette o le biciclette elettriche? La tendenza è simile in tutta Italia: le amministrazioni comunali, infatti, hanno avviato un piano di potenziamento dei percorsi ciclabili, in alcuni casi tratti lunghi diversi chilometri per mettere in collegamento paesi e città tra loro vicine. Non solo biciclette di proprietà, ma anche bike sharing: in molte città, specie quelle metropolitane, le amministrazioni hanno avviato negli ultimi anni dei veri e propri programmi per potenziare la mobilità sostenibile, mettendo a disposizione della popolazione una flotta di biciclette elettriche, con rastrelliere, punti di raccolta in vari punti delle città e un sistema di pagamento rapido ed economico, fruibile direttamente con il proprio smartphone.

Monopattini elettrici, perché sì

Mobilità sostenibile, si diceva. Sono spesso criticati, perché se ne fa un uso selvaggio e talvolta non regolamentato, ma un altro mezzo di trasporto al quale in questo decennio non si può proprio rinunciare è senza dubbio il monopattino elettrico. Un sistema di trasporto pratico e di facile utilizzo, ma soprattutto ad assoluto impatto zero. Il monopattino è versatile, si può portare in treno e nei mezzi di trasporto con grande facilità ed è facilmente ricaricabile. Ma muoversi in città con il monopattino conviene davvero? Possiamo rispondere senza grosse difficoltà: sì. Ecco perché:

il monopattino è il mezzo di trasporto ecologico per eccellenza . Non inquina e risponde alle esigenze di non inquinare l'aria che respiriamo

. Non inquina e risponde alle esigenze di non inquinare l'aria che respiriamo è pratico, lo si può utilizzare ovunque , su strade trafficate o meno; ma anche in campagna, al lago, per divertirsi nel tempo libero

, su strade trafficate o meno; ma anche in campagna, al lago, per divertirsi nel tempo libero permette di fare movimento e attività fisica : pensate a tutte le volte che dovete salire o scendere dal monopattino, o frenare utilizzando anche la forza delle proprie gambe

: pensate a tutte le volte che dovete salire o scendere dal monopattino, o frenare utilizzando anche la forza delle proprie gambe hanno una discreta autonomia: è possibile utilizzare il monopattino senza farsi troppi problemi sulla durata della batteria; a meno che non dobbiate utilizzarlo dalla mattina alla sera senza soluzione di continuità, avrete la garanzia di poterlo usare diverse ore nell'arco della giornata.

Okay la mobilità sostenibile, okay il monopattino. Ma come scegliere quello giusto? In commercio troviamo ormai una vasta selezione di mezzi sostenibili: per andare sul sicuro, abbiamo preparato per voi un elenco dei migliori monopattini elettrici in sconto da acquistare online. In questo modo non servirà nemmeno muoversi di casa per entrare in possesso del vostro nuovo mezzo privilegiato di trasporto ecologico.

L'altra mobilità sostenibile

Certo, la mobilità sostenibile non è caratterizzata solo da biciclette e monopattini elettrici. Diverse sono le soluzioni che da oggi ai prossimi anni saranno introdotte o potenziate. Pensiamo ad esempio alle modalità di car sharing o car pooling: si tratta, nell'ultimo caso, del condividere un'auto: un gruppo di persone che utilizza la stessa vettura per raggiungere un luogo comune, che potrebbe essere, ad esempio, il posto di lavoro condiviso. Molto rispettosi dell'ambiente sono anche le automobili elettriche: per molti sono il presente, ma i costi ancora abbastanza proibitivi le fanno pensare di più come veicoli di spostamento ecologico privilegiati del futuro. Anche gli scooter elettrici rivestiranno un ruolo importante, nel prossimo futuro.

Ai mezzi privati, si affiancano quelli pubblici: non è un caso che il Governo da tempo incentivi l'utilizzo di autobus, treni e tram per spostarsi tra città o quartieri, ma anche per percorrere tragitti più brevi. Non è un caso nemmeno che fino a dicembre 2022 sia stato attivo, a servizio della comunità, il bonus trasporti del valore di 60 euro. Certo è il passato, ma chi lo dice che non potrebbe tornare di moda per dare una nuova spinta alla mobilità sostenibile?