Passione jeans: i modelli che hanno fatto la storia di uno dei capi più amati

Quando si pensa ai jeans la prima cosa che viene in mente è comfort e praticità. Da capo inventato e utilizzato dai minatori (grazie all’intuizione di Levi Strauss) nel corso degli anni si è trasformato un vero e proprio must have a cui difficilmente riusciamo a rinunciare ed è presente in ogni armadio.

Diventati uno dei capi più amati di sempre, con il passare degli anni le aziende hanno disegnato e realizzato modelli differenti caratterizzando la moda dei decenni in cui sono stati realizzati. Alcuni, infatti, hanno lasciato il segno e hanno fatto la storia diventando veri e propri modelli iconici che ancora oggi fanno parte del nostro guardaroba.

I jeans Capri hanno rivoluzionato gli anni ’50

Quando un capo riesce ad unire perfettamente comodità e stile non può che diventare un vero e proprio modello iconico. Questo è quello che è successo ai jeans Capri, pantaloni a vita alta, con taglio maschile che hanno conquistato attrici del calibro di Brigitte Bardot e Audrey Hepburn. La lunghezza a 3/4 era in grado di rendere elegante e raffinato ogni outfit.

Jeans a zampa d’elefante, il modello più cool in assoluto

Si può dire che il denim era un vero e proprio oggetto del desiderio tra la fine degli anni ’60 e l’inizio dei ’70. Se camice e giacche non potevano mancare nel guardaroba, il vero punto di riferimento per avere uno stile cool era indossare i jeans a gamba d’elefante. Stretti in vita e sempre più larghi dal ginocchio in giù fanno ancora oggi battere il cuore degli amanti del denim ogni volta che li indossano!

Jeans con strappi e toppe: il must degli anni ’80

Gli anni ottanta non passano mai di moda! Proprio in questo decennio sono nati capi che hanno fatto la storia tanto da diventare dei veri e propri modelli intramontabili. Gli eighties con i loro eccessi non potevano che trovare nei jeans il capo perfetto con cui eccedere. Sono gli anni in cui i pantaloni in denim hanno strappi in diversi punti e toppe dalle forme e dai colori differenti. Un ottimo modo per esprimere in pieno la propria personalità.

Tutti pazzi per i mom jeans

Anche gli anni ’90 hanno lasciato un segno nella moda e tra i capi che possiamo considerare iconici non potevano mancare i mom jeans. Ispirati ai pantaloni premaman sono diventati il modello più amato e davano un senso di comodità al primo sguardo. Perché? Perché il modello a vita alta con gamba affusolata mai eccessivamente stretta sta bene davvero a tutti!

Sempre attuali: jeans skinny

Negli primi anni 2000 i jeans dicono addio alla vita alta e accolgono la vita bassa conquistando le modelle sulle passerelle e non solo. Che cosa hanno di così speciale i jeans skinny? Beh, principalmente il taglio della gamba super stretto per mettere in evidenza la silhouette e far sentire chi li indossa sexy.

501 il jeans con la J maiuscola

Quando si parla di jeans la prima cosa che viene in mente è Levi’s, il brand per eccellenza, e quando si pensa a un modello, è impossibile non andare con la mente al 501. Con quasi quarant’anni sulle spalle (la prima apparizione risale in uno spot del 1985) è il modello più venduto in assoluto in grado di uscire fuori dagli schemi e dalle tendenze dei diversi decenni. La gamba dritta, la vita alta e le linee pulite non potevano che conquistare gli amanti dei pantaloni in denim e non solo.