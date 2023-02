Auto, aerei, treni: i migliori 'pezzi' per gli amanti del modellismo sono in super offerta

Riproduzioni perfette e minuziose, frutto di ore di lavoro e grande dedizione e applicazione. Sono i modellini statici di cui - sembra strano dirlo - sempre più persone si stanno appassionando. Le categorie di collezionismo sono le più varie, e non riguardano solo i più piccoli: avete idea di quanti adulti investano tempo e denaro per alimentare la propria passione 'modellistica'?

Modellini statici in offerta

Se sei un fanatico di modellismo, o più semplicemente sei curioso di acquistare la riproduzione di un'automobile, un treno, un'imbarcazione (e chi più ne ha, più ne metta), sei nel posto giusto. eBay.it, infatti, mette a disposizione un coupon sconto del 10% su modellismo statico e ferroviario, applicabile a una serie di prodotti già di per loro in offerta. Ecco, di seguito, come funzione il codice sconto:

Codice sconto: CASA23

Valore coupon: 10%

Spesa minima: 20€

Utilizzi: 3 per ogni utente

Sconto massimo totale per utente: 300€

Durata: fino alle 23.59 del 19 febbraio

Nel marketplace che mette in comunicazione chi vende e chi acquista potrete trovare diverse categorie di prodotti legati al modellismo statico e ferroviario: riproduzioni di automobili iconiche e sportive, convogli ferroviari e carrozze di treni d'epoca o moderni, yacht e imbarcazioni varie, ma per gli amanti del gioco di ruolo, anche soldatini, robot e utensili vari. Ecco di seguito alcuni degli articoli più interessanti che potrete acquistare fruendo del vantaggioso coupon sconto.

Ferrari SF1000

Un acquisto d'obbligo per tutti gli amanti di modellismo, Formula 1 e 'cavallino rampante'. Questo modellino della Ferrari SF1000 di Charles Leclerc proposta da Burago riproduce nel dettaglio la magnifica monoposto del pilota monegasco. Rossa fiammante, in edizione limitata, farà bella figura nella tua collezione di modellini d'auto. Acquistabile a poco meno di 90 euro, è possibile applicare anche il codice sconto CASA23, per un risparmio aggiuntivo del 10%.

Alfa Romeo 164

Per appassionati collezionisti, ma anche per 'alfisti' della prima ora. Questo modellino di Alfa Romeo 164 riproduce al meglio i dettagli della vettura berlina prodotta dal 1987 al 1997 nello stabilimento di Arese. Si tratta di un modellino che ripropone il colore 'iconico' della scocca di questa auto, il rosso, con interni beige. Riproduzione di dimensioni molto generose, viene proposta a un prezzo di listino di 79,95 euro, al quale applicare un dieci per cento di sconto.

Tornado Ecr Panavia

Modellino in scala prodotto da Italeri dell'iconico caccia multiruolo Panavia Tornado, in dotazione all'aeronautica militare a partire dal 1974. Si tratta, nello specifico, di un modellino da costruire pezzo per pezzo, adatto a collezionisti che abbiano già una certa manualità e dimestichezza. Un prodotto che stupisce per qualità del dettaglio e minuziosità, proposto al prezzo di 119,95 euro, a cui aggiungere un ulteriore sconto del 10%. Un modellino per intenditori e appassionati di aeronautica.

Millennium Falcon

Una versione Lego de Millennium Falcon, l'iconica astronave da carico corelliana, dotata di tantissimi dettagli, tra cui torrette superiori e inferiori girevoli, 2 shooter a molla, rampa abbassabile e cabina di pilotaggio apribile con spazio per 2 mini figure. I pannelli superiori possono essere aperti per rivelare l'interno dettagliato in cui i bambini potranno ricreare le scene del film Star Wars: L'ascesa di Skywalker con personaggi di Star Wars quali Finn, Chewbacca, Lando Calrissian, Boolio, C-3PO, R2-D2 e D-O. Una riproduzione super dettagliata per fan e non solo.

Modellismo ferroviario

Vista come passione d'altri tempi, quella del modellismo ferroviario è un'attività che sta godendo di una piccola rinascita. Il ferromodellismo è quella branca del modellismo che si occupa, di fatto, della costruzione di riproduzioni in scala ridotta di ferrovie, di rotabili e di tutto ciò che ha attinenza diretta o indiretta con essi.

Grazie alla vasta selezione proposta da eBay.it, potrete scegliere pezzi da collezione, complementi e interi set per alimentare il vostro hobby e la vostra passione. Tra i diversi 'pezzi' esclusivi (ai quali aggiungere il codice sconto del 10%) potete trovare: