Per il gaming o il lavoro: i migliori notebook sono in offerta

C'è chi non può lavorarci senza, chi lo utilizza per trascorrere alcuni momenti di svago o guardare le proprie serie televisive preferite. Ma avere un computer, al giorno d'oggi, è essenziale per sbrigare anche delle pratiche quotidiane. Se siete alla ricerca di un notebook performante e con un ottimo rapporto qualità prezzo, questo è il momento giusto per fare un piccolo investimento.

Notebook in offerta

Su eBay.it, il marketplace digitale che mette in comunicazione chi vende e chi acquista, infatti, è possibile scegliere tra una varia selezione di pc portatili in sconto, dei migliori brand e ai migliori prezzi sul mercato. Ce ne sono per tutte le esigenze, dai modelli più nuovi e tecnologici, a quelli un po' più datati ma in grado di rendere ancora delle prestazioni di assoluta qualità e affidabilità.

Tra le varie proposte di eBay.it, abbiamo selezionato alcuni dei notebook più interessanti, in grado di accontentare tanto chi è alla ricerca di una 'macchina' per lavoro, quanto chi necessita solo un computer per gestire la corrispondenza e sbrigare alcune pratiche quotidiane necessarie.

Lenovo V15

Lenovo V15 è un personal computer portatile che si occupa delle attività di ogni giorno con grande efficienza. Si tratta di un notebook che assicura produttività costante e tiene i dati degli utenti al sicuro. Il design piccolo e compatta di cui dispone gli conferisce un look professionale sempre e comunque, sulla scrivania del proprio ufficio o ovunque si decida di utilizzarlo.

Dalle caratteristiche tecniche discrete, è l'ideale per chi cerca un prodotto senza grosse pretese, che permetta di sbrigare pratiche e spendere davvero poco.

Asus Rog Strix G17

Asus Rog Strix G17 è il notebook portatile potente e versatile, pensato in particolar modo per i gamer. Se sei un appassionato di videogiochi online e necessiti di hardware potenti e performanti, questo è il prodotto che fa per te. Asus ha messo a punto una configurazione tutta nuova, con processore Amd Ryzen 6900HX e nuova scheda video Nvidia GeForce Rtx 3070.

Il pc garantisce anche supporto aggiuntivo per memorie Ddr5 e una gpu integrata di assoluta qualità e performance di primo livello. Conclude il quadro un design aggressivo e moderno, con finiture di assoluto pregio, che promettono una durata nel tempo. Lo trovi su eBay.it ad un prezzo imperdibile.

HP 250 G9

HP 250 G9 è un laptop di ultima generazione che offre tutte le funzionalità essenziali per la produttività aziendale, in un design sottile e leggero, facile da trasportare. Il notebook racchiude in sé tutte le funzionalità necessarie per assicurare la massima produttività, a un prezzo contenuto: display da 15,6", potente processore Intel, memoria rapida, unità di storage e porte per la connessione di periferiche.

Sottile e leggero, è il personal computer ideale per chi lavora in movimento, grazie al suo design contenuto e all'ampio rapporto screen-to-body. Si tratta di un dispositivo che si presta tanto per il lavoro in ufficio e movimento, quanto per lo svago, il gioco e il divertimento.

Thomson Neo Z3

Thomson Neo Z3 è un pc portatile entry level, in grado di garantire comunque delle prestazioni di assoluto livello. Versatile e molto leggero, dispone di un display contenuto da 13 pollici, 8GB di Ram e processore Qualcomm Snapdragon 850.

È il notebook ideale per chi cerca un prodotto di qualità per lavoro o per passare il tempo tra videogame e serie tv. Non si tratta di un top di gamma, ma è comunque un buon compromesso per chi non ha esigenze troppo elevate. Il Neo Z3 monta di serie Windows 10 S e garantisce una capacità Ssd da 256 GB.

Altri computer in offerta

Se cerchi dei notebook differenti per caratteristica, performance o prezzo, potrebbe interessarti uno di questi computer di fascia media, proposti ad un prezzo tra i più allettanti sul mercato: