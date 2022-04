Occhiali da sole, i modelli trendy e convenienti per la bella stagione

Gli occhiali da sole proteggono gli occhi dai raggi solari e permettono di avere una visuale più nitida quando li indossiamo.

Nel corso del tempo, hanno perso il ruolo di semplici oggetti funzionali, tanto da diventare dei veri e propri accessori da indossare per rendere unico un outfit o completare il look.

Con la bella stagione e le giornate sempre più soleggiate, è arrivato il momento di avere sempre con noi i giusti occhiali da sole. Se vogliamo indossare un paio diverso per ogni stile, possiamo approfittare di eBay.it e acquistare il modello che ci rispecchia al meglio.

Occhiali da sole Ray Ban Aviator

Un grande classico sempre di moda, questi occhiali da sole riescono a proteggere efficacemente gli occhi, regalandoci il massimo del comfort e dello stile. Le lenti sfumate sui toni del grigio donano al modello un aspetto vintage, ma sempre attuale. Pensati per essere indossati tutto il giorno, i naselli sono morbidi e comodi riducendo al minimo il fastidio.

Occhiali da sole Ray Ban Wayfarer

Gli occhiali da sole Wayfarer della Ray Ban hanno fatto la storia del brand! La montatura in cellulosa con linee morbide e avvolgenti è resa unica dalle lenti grige a doppia sfumatura, pronte a proteggere i nostri occhi anche durante le giornate più soleggiate. Gli occhiali hanno una calzata comoda con un livello di nitidezza elevato, inoltre, la versione blu è ideale per rendere più moderno un grande classico.

Occhiali da sole Oakley

Leggeri e resistenti, questi occhiali da sole sono adatti agli sportivi e a chi ama lo stile casual. Disponibili su eBay.it, sono realizzati in plastica e per questo sono estremamente pratici da indossare, tanto che avremo quasi la sensazione di non averli. Lo stile semplice e le lenti polarizzate quadrate ci proteggono dai raggi solari e nello stesso tempo rendono il nostro outfit super trendy.

Ray Ban Occhiali da sole Balorama

Gli occhiali da sole Balorama sono una vera e propria icona e incarnano uno stile all’avanguardia fin dalla loro prima comparsa nel 1967. Nonostante siano passati più di cinquant’anni, questi occhiali sono ancora contemporanei perché hanno un design avvolgente e le lenti in cristallo perfette per proteggere gli occhi dai raggi solari.

Occhiali da sole Oakley Sutro

Adatti agli sportivi e a chi ha voglia di avere stile anche quando pratica attività fisica, questo modello versatile e avvolgente protegge dagli agenti atmosferici inoltre, la monolente migliora la visione grazie anche alla tecnologia delle lenti Prizm. La marcia in più? I naselli assicurano un’ottima aderenza anche in caso di sudore intenso, mantenendo gli occhiali sempre in posizione.

Occhiali da sole Persol Havana

La montatura realizzata in acetato ha i classici profili sottili e l’iconica freccia che ha reso il modello un grande classico amato da tutti e in grado di abbinarsi con ogni outfit senza passare mai di moda. Le lenti in vetro Berberini hanno la protezione UV al 100% restituendo allo stesso tempo una visione super nitida.

