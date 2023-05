Gli occhiali più trendy da regalare per la festa della mamma

La data è cerchiata in rosso nel calendario: domenica 14 maggio, festa della mamma. Una giornata importante, che merita di essere festeggiata nel miglior modo possibile. Del resto, di mamma ce n'è una sola. Ecco perché un bel regalo, di cuore, è il complemento migliore per rendere la ricorrenza unica.

Occhiali da sole in sconto per la festa della mamma

Se ancora non avete comprato il regalo per la festa della mamma 2023, un consiglio ci sentiamo di darvelo noi. Si avvicina la bella stagione e il sole è compagno delle giornate all'aria aperta. Quale miglior presente per il vostro genitore, quindi, di un paio di occhiali da sole trendy in offerta? Grazie a un coupon eBay.it, potrete risparmiare il 15% sull'acquisto del miglior accessorio per vostra madre. Di seguito le caratteristiche di questo interessantissimo codice sconto:

Sul marketplace che mette in comunicazione chi vende e chi acquista, è disponibile una vasta selezione di occhiali da sole, di ogni marca e modello. Di sicuro non sarà difficile trovare quello che meglio si adatta allo stile e alla personalità di vostra mamma. Tra le tante proposte, ne abbiamo selezionata qualcuna per voi.

Occhiali Balenciaga BB096

Questi occhiali Balenciaga sono moderni e trendy, e strizzano l'occhio al vintage. Realizzati in acetato, di forma rettangolare, sono caratterizzati dalle classiche cerniere dorate che riportano il logo del brand. Un tocco di luce ad un accessorio già di per sé molto 'stiloso'. Ideali per mamme più o meno giovani, possono essere acquistati in sconto, grazie al coupon eBay del 15%.

Saint Laurent Lisa

Gli occhiali da sole Saint Laurent modello 'Lisa' sono adatti ad una mamma giovane e sprint, che ama farsi notare, ma senza esagerare. Caratterizzati da una montatura color argento, spiccano grazie alla lente di forma romboidale di color grigio. Si tratta di un accessorio incredibilmente trendy, che farà di sicuro impazzire di gioia vostra madre.

Occhiali Polaroid PLD

Chi l'ha detto che solo i grandi brand fanno occhiali super alla moda? Polaroid propone un modello di tendenza, con lente squadrata e montatura leggera, di color marrone, in acetato. Un paio di occhiali da sole adatti per tutte le occorrenze, ben abbinabili con stili urbani e più ricercati. Il prezzo è imbattibile: soli 38 euro, a cui applicare un ulteriore sconto del 15%.

Ray-Ban RB 2180

Tra i più classici degli occhiali prodotti da Ray-Ban, il modello RB 2180 si contraddistingue per la forma della lente tondeggiante e il design moderno e sempre di tendenza. Oltre agli originali rivetti e alle inconfondibili aste sagomate del brand, questi occhiali presentano un elegante ponte piatto e lenti colorate sfumate. Un accessorio ad un prezzo non proibitivo, oggi acquistabile con uno sconto del 15% su eBay.it.

Ma non è finita qui. Su eBay.it puoi trovare davvero tutto quello che cerchi. Se le nostre proposte non ti soddisfano, trovi tutti gli occhiali in sconto in questa pagina. Ce ne sono per tutti i gusti e materiali: realizzati con montature in acetato, plastica, metallo, fibra metallica, nylon. E anche i colori sono i più vari. Basta sfogliare l'ampio catalogo e scegliere gli occhiali giusti per la festa della mamma.