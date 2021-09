Rimettersi in forma a settembre: attrezzi e accessori sportivi a prezzi scontati

Settembre è il mese ideale da dedicare allo sport e all’attività fisica: per restare in forma ecco tanti sconti a cui è impossibile resistere

Settembre non è solo il mese in cui inizia l’autunno, ma anche il periodo ideale per dedicarsi allo sport o ad una nuova attività fisica. Un po’ come a gennaio i buoni propositi sono tanti dobbiamo avere solo un po’ di forza di volontà perché in fondo basta iniziare con il piede giusto per non fermarci più!

Per una partenza sprint eBay.it è l’alleato ideale che permetterà di rimetterci in forma dopo gli eccessi dell’estate.

Attrezzi e accessori sport in sconto

Abbiamo voglia di iniziare un nuovo sport? Rinnovare l’abbigliamento della nostra attività preferita? Il marketplace in cui si vende e si compra ha a disposizione per noi tante offerte per ottenere una forma invidiabile. Dal 6 al 26 settembre possiamo risparmiare fino a 50 euro sui nostri acquisti. Dobbiamo semplicemente:

Scegliere i prodotti presenti nelle categorie: palestra, fitness, corsa, yoga, ciclismo, calcio, pesca, campeggio ed escursionismo, sport con la palla, sport invernali, sport d’acqua, altri sport, ma anche abbigliamento e accessori, bellezza e salute, gioielli e orologi

Inserire gli articoli preferiti nel carrello

Prima di effettuare il pagamento digitare il codice coupon: SCONTIMODA21

Ottenere uno sconto del 15%, fino ad un massimo di 50€ sulla spesa totale

Possiamo utilizzare il coupon una sola volta fino al 26 settembre. Pronti a scegliere l’indispensabile per un ritorno in palestra in grande stile? Ecco i prodotti da non farci sfuggire.

Una palestra a portata di “casa”

Con gli impegni e il lavoro, andare in palestra diventa difficile, perché allora non creare una piccola sala per il fitness direttamente a casa? Tapis roulant, panche, cyclette e pesi: con pochi click avremo tutto quello che ci serve per rimanere in forma stando comodamente seduti sul divano e a un prezzo conveniente.

Compra qui gli attrezzi per la palestra in casa

Yoga e pilates per ridurre lo stress

Praticare lo yoga e il pilates aiuta a prendere coscienza del proprio corpo e del proprio pensiero. Per affrontare al meglio il lungo periodo di lavoro e gli impegni, servono di sicuro flessibilità e robustezza muscolare, poi se gli accessori sono in sconto grazie ad eBay.it non vedremo l’ora di buttarci in queste nuove discipline.

Compra qui gli attrezzi per yoga e pilates

Pedalare e divertirsi sulle due ruote

Non siamo particolarmente patiti dell’attività fisica e abbiamo bisogno di uno sport che riesca a farci divertire? Allora a settembre non dobbiamo fare altro che prendere la bicicletta e iniziare a pedalare! Le due ruote riescono a coniugare i benefici dell’attività all’aperto e la possibilità di perdere i chili di troppo senza gravare sulle articolazioni. Non resta che mettere nel carrello tutti gli accessori in sconto e sentirci come i protagonisti del Giro d’Italia!

Compra qui gli accessori per il ciclismo

Volley, basket e tennis: c’è solo l’imbarazzo della scelta

Praticare sport di squadra o in compagnia di un amico è un modo per spronarci e aggiungere un pizzico di competizione all’attività fisica. Ancora non sappiamo qual è quello più adatto a noi? Niente paura, con le offerte eBay.it possiamo acquistare gli accessori per volley, basket, tennis e padel a prezzi convenienti grazie al coupon del 15% e scoprire lo sport che fa per noi.

Compra qui gli accessori per gli sport con la palla

L’indispensabile per gli sport invernali

Anche se le giornate sono ancora calde, non vuol dire che non dobbiamo pensare all’inverno e alle attività da svolgere sulla neve. Se amiamo le discese libere e le alture possiamo acquistare sci, tute e snowboard a prezzi super convenienti.

Compra qui gli accessori per gli sport sulla neve

Calcio per tutti i gusti

Tutti prima o poi abbiamo tirato un calcio al pallone. Per alcuni questo è stato l’inizio di una grande passione e per continuare a coltivare questo sport senza spendere una fortuna, possiamo approfittare degli sconti messi a disposizione dal marketplace in cui si vende e si compra e allenarci per disputare la partita dei nostri sogni.

Compra qui gli accessori per il calcio

Gli sport da praticare sono davvero tanti e non è semplice scoprire la nostra attività preferita, per continuare a sperimentare, con eBay.it e il coupon del 15% possiamo misurarci con: