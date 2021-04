Check up della tua auto per l'estate: ricambi e accessori in super sconto

A primavera inoltrata è già ora di cominciare a pensare all'estate. Vista la situazione di epidemia sanitaria, con ogni probabilità la maggior parte degli italiani trascorrerà le proprie vacanze in Italia, sfruttando gli spostamenti più sicuri - di questi tempi - in macchina. Così come per l'inverno, quindi, è giunto il momento di fare un check up completo al proprio veicolo, acquistando ricambi e accessori per l'automobile che torneranno utili per rendere sicuro al 100% il proprio mezzo.

Super sconto sui ricambi per la tua auto

Se stai già pensando di mettere mano al tuo veicolo e ti stai guardando in giro per acquistare ciò che serve per rimetterlo a punto, sei fortunato, perché eBay.it, il portale per chi vende e chi acquista, ha deciso di proporre moltissimi sconti su accessori e ricambi per automobile. Riportare a nuova vita la tua auto, senza spendere una fortuna, è possibile.

Da lunedì 12 aprile e fino a domenica 25, eBay.it offre un esclusivo 10% di sconto su ricambi e accessori auto, per un risparmio totale massimo di 50 euro. Ecco come fare:

vai a questo link Ricambi Auto

metti in carrello tutti i prodotti di cui necessita la tua macchina

prima di finalizzare l'acquisto, inserisci il codice sconto PITMOTORI21

Accessori e ricambi auto di cui non puoi fare a meno

Batteria

Negli ultimi mesi, con molte Regioni in zona rossa, gli spostamenti in macchina sono stati fortemente limitati, non c'è quindi da sorprendersi se molti automobilisti dovranno sostituire la batteria. Vi avevamo già spiegato in passato come sostituire in autonomia la batteria della macchina, farlo con il fai da te, quindi, non dovrebbe più essere un problema.

Pneumatici estivi

Se devi metterti in strada per un lungo viaggio, e il tuo veicolo monta ancora gomme invernali, è ora di sostituirle con pneumatici estivi. Su eBay.it trovi la soluzioni che cerchi, al prezzo migliore e con uno sconto del 10% aggiuntivo. Gli pneumatici estivi sono pensati per correre su asfalto ad alta temperatura e garantire le migliori prestazioni su fondo asciutto.

Ruotino di scorta

Avere in automobile una ruota di scorta è fondamentale, forare o avere scarsa pressione può capitare a tutti, in qualsiasi momento. Non tutte le macchine hanno dimensioni tali da poter contenere una ruota, per questo il classico ruotino si rivela una soluzione pratica e di dimensioni ridotte, da utilizzare in caso di necessità.

Tappetini auto

Prima o poi arriva il momento in cui anche i tappetini dell'auto si usurano e bisogna sostituirli. Si tende sempre a rimandare, perché tanto si rovinano subito, ma perché non approfittare dei super sconti su eBay.it per acquistare ricambi originali del proprio modello di auto o optare per tappetini universali, ma comunque efficaci per il proprio mezzo?

Barre portatutto

Se devi fare un viaggio lungo, potresti aver bisogno di molti bagagli e accessori. Specie se hai un'automobile non troppo capiente internamente, le barre portatutto esterne possono essere utilizzate come pratica base per appoggiare bagagli o come base per il portabici da tettuccio.

Additivo per motori

Si tratta di una sostanza indispensabile per pulire la camera di combustione, gli iniettori e tutti i componenti del motore. L'additivo permette di mantenere l'auto in buone condizioni e, soprattutto, garantisce consumi adeguayi del combustibile.

Filtro abitacolo

Indispensabile per respirare l'aria il più possibile pulita mentre ci si trova alla guida, il filtro abitacolo - lo dice la parola - filtra lo smog, pollini e fumi nocivi. Da cosa capire se è giunto il momento di sostituirlo con uno nuovo? Ci sono dei segnali ben chiari, tra cui la ventilazione dell'auto con "spinta minore" e condensa sui vetri molto frequente e un po' anomala.

Altri accessori

Se devi mettere a punto la tua automobile per l'estate, potrebbero tornarti utili anche questi ricambi e accessori: