Tech Week, televisori e sistemi audio con sconti fino al 60%

Gli appassionati di serie tv e film sono diventati sempre più esigenti e in un televisore cercano la qualità delle immagini e del suono. Il soggiorno si è trasformato in un piccolo cinema in cui godersi al meglio le pellicole. Schermi ampi e nitidi, suoni puliti e definiti sono le caratteristiche fondamentali degli apparecchi di ultima generazione.

Se volete ricreare una piccola sala direttamente a casa vostra, potete approfittare della Tech Week di eBay.it. Sul marketplace in cui si vende e si compra, dalle 8:00 di lunedì 8 marzo alle 19:59 di lunedì 15 marzo potete trovare tanti prodotti fino al 60% di sconto, senza spese di spedizione.

Oltre agli ultimi modelli di tv e sistemi audio, gli amanti della tecnologia potranno acquistare anche videogiochi e console per gli appassionati del genere, smartphone per chi non vive senza telefono, apparecchi per la fotografia per chi vuole immortalare ogni momento, ma anche prodotti informatici e ricondizionati.

Pronti a scoprire come avere un piccolo cinema direttamente a casa vostra?

I televisori per una visione perfetta

Samsung Series 8 da 55 pollici 4K

Per chi ha molto spazio in casa e da sempre sogna uno schermo gigante, il televisore della Samsung Series 8 da 55 pollici è irrinunciabile. L’apparecchio con tecnologia 4K garantisce un’esperienza di visione più immersiva, con colori vividi, intensi e realistici e dettagli ultradefiniti grazie alla tecnologia high dynamic range. Inoltre, il televisore smart Tv permette di utilizzare l’apparecchio come se fosse un pc.

LG smart tv da 55 pollici 4K

Navigare sul web, effettuare lo streaming, visualizzare foto e altri contenuti: tutto questo è possibile con la smart tv LG, poi con lo schermo da 55 pollici e la tecnologia 4K non vi perderete neanche un dettaglio. Inoltre, il processore rimuove il rumore nel contenuto video, per avere una qualità vicina alla risoluzione ultra HD. Pratico ed efficiente la funzione AI ThinQ con il riconoscimento vocale naturale vi permette di poter controllare il televisore anche a distanza.

LG NanoCell 49 pollici

Per ricreare l’atmosfera di una sala cinematografica su eBay.it, l’E-Commerce in cui vendere e comprare non potete farvi sfuggire il televisore LG da 49 pollici dotato di tecnologia NanoCell e processore Quad Core 4K che non solo elimina il rumore, ma restituisce colori e contrasti più dinamici per una qualità più fedele possibile. Con questo televisore non vedrete l’ora di vedere il vostro film preferito, avere un’esperienza visiva straordinaria e godervi anche i più piccoli dettagli.

Samsung The Frame 49 pollici

Gli amanti dell’arredamento potranno avere un elemento di design e allo stesso tempo tecnologico. Il televisore Samsung The Frame vi permette di godere di oltre 100 opere d’arte di 37 artisti differenti nei minimi dettagli. Grazie al processore Quantum 4k, al pannello Qled e al sensore di luminosità lo schermo si adatta alle condizioni esterne di luce. Il supporto è pensato per appenderlo al muro come un vero e proprio quadro ed inserirlo all’interno dell’ambiente. Dotato di sensore di movimento riconosce quando siete nelle vicinanze e accende lo schermo per mostrarvi la vostra opera d'arte preferita. Inoltre, quando è in funzione il modello offre contenuti di alta qualità con la definizione QLED.

Philips televisore Led 58 pollici

Compatibile con tutti i principali formati HDR, il televisore della Philips permette di vedere ombre più profonde e superfici più luminose in cui i colori brilleranno e saranno più realistici. Che sia una partita di calcio o un film, il contrasto è così nitido che è è possibile percepire ogni dettaglio con una qualità del suono realistica grazie al Dolby Atmos che restituisce un suono chiaro, pieno di dettagli e profondo.

Audio e sistemi smart

Soundbar Philips Bluetooth

Volete vivere in pieno l’esperienza della visione? Allora su eBay.it, l’online commerce in cui si vende e si compra, potete approfittare delle offerte e acquistare la soundbar della Philips. Dotata di subwoofer wireless in grado si supportare il formato Dolby Digital Plus otterrete voci chiare ed effetti più ricchi per un’esperienza più coinvolgente. Con 300 W di potenza, la soundbar vi farà ascoltare maggiori dettagli anche nei momenti di silenzio, mentre la musica e le scene d'azione vi catapulteranno al centro dell’azione, rimanendo comodamente seduti sul divano.

Soundbar LG Dolby Atmos 160W

Per trasformare la vostra casa in un cinema e avere una visione coinvolgente di film, serie tv e del vostro sport preferito, la soundbar della LG è imperdibile. La stanza verrà riempita di suoni cristallini per un’esperienza acustica assolutamente coinvolgente grazie al sistema Dolby Atmos e ai suoi 160W di potenza.

Cuffie Audio-Technica

Se non volete perdere neanche un dettaglio del programma in tv, ma senza disturbare, potete scegliere le cuffie Audio Technica. Il modello grande e comodo da indossare, può essere collegato al dispositivo con un jack da 3,5 mm, e un cavo lungo tre metri per darvi libertà di movimento. I grandi padiglioni coprono alla perfezione le orecchie e garantiscono una vestibilità comoda, ideale per lunghe sessioni di utilizzo. Le cuffie offrono prestazioni audio di qualità, chiarezza e fedeltà, inoltre grazie al sistema anti risonanza regalano un suono profondo e coinvolgente.

Adattatore bluetooth Google Chromecast

Per chi vuole sfruttare al meglio la connessione wireless anche senza la smart TV una soluzione è l’adattatore bluetooth di Google che può riprodurre contenuti video, videogiochi, musica, foto e file direttamente sullo schermo della tv utilizzando la connessione wireless fino a 10 m per un segnale più stabile.

Casse DB Technologies B-Hype 8

Il design contemporaneo e accurato fa delle casse un elemento d’arredo che permette la diffusione del suono in modo eccellente. Leggere e facili da trasportare gli amplificatori in Classe D di ultima generazione permettono di raggiungere una grande pressione sonora. Ogni cassa può essere usata in orizzontale, in verticale o su un treppiede lasciando intatta la qualità del suono.

