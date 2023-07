Insoliti ma utili: gli oggetti che non pensavate di dover mettere in valigia

Partire per le vacanze significa inserire all’interno della valigia tutto quello di cui avete bisogno durante il periodo lontano da casa. Ma siete sicuri che quelli che credete oggetti indispensabili siano gli unici da portare con voi? In realtà ci sono prodotti particolari, quasi insoliti, che sistematicamente dimenticate di inserire in valigia, ma che potrebbero rivelarsi un valido aiuto. Pronti a diventare dei viaggiatori professionisti?

Per chi vuole avere i vestiti sempre perfetti

C’è chi viaggia con pochi indumenti, chi invece inserisce nella valigia quasi tutto il guardaroba, in entrambi i casi avere vestiti puliti e senza pieghe è il desidero comune. Allora come fare? Prima di tutto inserendo nella check list la lavatrice portatile gonfiabile che occupa poco spazio e consente di lavare fino a 2 kg di vestiti. Per asciugare gli abiti, poi, basterà munirsi di grucce, anche loro gonfiabili o ricorrere a una soluzione molto più semplice: l’elastico con ganci su cui appendere i vestiti bagnati.

Se invece non amate fare e disfare i bagagli, più che un oggetto da inserire nella valigia potete scegliere di portare la valigia armadio. Basta aprirla e sollevare i ripiani interni per avere un piccolo armadio anche a chilometri da casa.

Per la cura personale anche in vacanza

Quando si viaggia prendersi cura di sé stessi è importantissimo e per farlo ci sono oggetti che possono fare la differenza soprattutto se andate in luoghi esotici. Per avere l’acqua potabile ovunque, non c’è bisogno di fare una scorta di bottiglie, basta un piccolo oggetto che occupa pochissimo spazio, come il potabilizzatore portatile. Con il modello a cannuccia non dovete fare altro che avvicinarlo all’acqua e in automatico eliminerà batteri e germi.

Gli amanti del campeggio che vogliono essere pronti a tutto, non resisteranno al kit di sopravvivenza che ha tutto l’indispensabile per affrontare ogni situazione a cui deve essere aggiunto un porta medicinali da viaggio.

Chi non riesce proprio fare a meno del bidet quando va all’estero, non può partire senza quello portatile. È una sorta di doccino da attaccare al rubinetto di qualsiasi lavandino, munito anche di un regolatore di pressione e di temperatura che diventerà in poco tempo il vostro must have.

Tutta la comodità a portata di tasca

Viaggiare vuol dire anche rilassarsi e per riuscirci avere con voi gli oggetti che vi fanno sentire a casa anche quando siete lontani può fare la differenza. Se l’espresso è la vostra passione, non potete partire senza la macchina del caffè da viaggio. Piccola e compatta, non ha bisogno di una presa elettrica per funzionare, ma con un semplice pulsante il vostro espresso sarà caldo e fragrante in pochi secondi.

Se le vostre vacanze preferite sono in campeggio, per voi ci sono altri gadget interessanti come il telo multiuso che sta comodamente in una tasca e che potete stendere a terra quando avete voglia di fare una pausa tra una passeggiata e l’altra.

Per tenere lontani gli insetti, invece, vi consigliamo di mettere in valigia un dissuasore ad ultrasuoni e le zanzare saranno soltanto un ricordo. In alternativa portate con voi un cappello con zanzariera incorporata e il risultato sarà lo stesso, con un tocco originale anche per il vostro outfit. Infine avere un ambiente illuminato quando si è all’aperto è fondamentale: per non portare con voi lampade ingombranti potete optare per quelle a Led che si gonfiano in base alle necessità e sono alimentate a luce solare.

Per chi viaggia con i bambini

Quando si viaggia con i bambini il loro benessere viene al primo posto e tra gli oggetti insoliti, ma di sicuro utili, ci sono i fasciatoi tre in uno. Questi, infatti svolgono la triplice funzione di borsa, fasciatoio e culla: tutto quello di cui il piccolo ha bisogno.

Per affrontare serenamente gli spostamenti in aereo o in treno, invece, prima di partire munitevi di un’amaca da viaggio. Oltre ad essere comoda, è anche pratica perché si ripiega e occupa poco spazio.