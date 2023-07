Tende, gazebo e ombrelloni da esterno per ripararsi dal sole in giardino e in terrazza

Caldo e sole, binomio dell'estate. Per evitare di passare le proprie giornate dentro casa, attaccati all'aria condizionata, e vivere un po' all'aria aperta nonostante il clima spesso difficile da tollerare, è possibile prendere delle 'contromisure' adeguate per rendere il proprio giardino, terrazzo o angolo di verde un luogo sicuro e riparato. Come? Dotandosi di tende, gazebo o ombrelloni per schermare la luce del sole, proteggersi dai raggi e ottenere un minimo di beneficio dall'ombra.

Ombrelloni e tende da sole in super offerta

Se non siete ancora attrezzati - perché avete sempre preferito rimanere nella comfort zone del vostro salotto climatizzato - questo potrebbe essere il momento giusto per far degli acquisti mirati, a un piccolo prezzo. La possibilità di fare compere adeguate, e attrezzare i vostri spazi, ve la dà ancora una volta eBay.it.

Sul marketplace che mette in comunicazione chi vende e chi acquista, infatti, potrete trovare un'ampia selezione di tende e ombrelloni per ripararvi dal sole, da installare negli spazi della vostra casa con stile e gusto. Le soluzioni sono numerose, dai design diversi tra loro, ma soprattutto proposti al miglior prezzo sul mercato. Provare per credere. Di seguito alcune proposte tra le più interessanti.

Ombrellone con braccio laterale

Pratico ombrellone decentrato alto 3 metri, modello San Marco. Rotondo e piuttosto imponente, è perfetto per essere collocato in un angolo in bella vista: colpisce allo sguardo. L'apertura ha diametro di 3 metri e il braccio laterale è in metallo verniciato color antracite, con pratica manovella per aprirlo e chiuderlo. La base è a croce. Il telone è in poliestere da 180 grammi, è di colore ecru e dispone di frangivento superiore, resistente all'acqua.

Tenda a caduta per veranda

Questa tenda a caduta con braccetti fissi è l'ideale per proteggere balconi e terrazze dal sole e dalle intemperie. La tenda ha copertura realizzata in poliestere, e dispone di una pratica manovella da 150 cm. Sottoposte a severi test di controllo da parte di istituti ufficialmente riconosciuti, queste tende sono sinonimo di qualità e resistenza.

Può essere installata molto facilmente a parete o a soffitto: nella confezione troverete il kit completo di tutti gli accessori necessari per il montaggio. Grandezza della tenda: 250 centimetri per 250.

Tenda a vela parasole

Le tenda parasole Rebecca è la soluzione ideale quando avete bisogno di creare una zona d'ombra. Utile in giardino, per creare una zona relax riparata dal sole e dalla calura, ma anche nei terrazzi più spaziosi.

Viene venduta con una custodia con zip, che permette di riporla una volta utilizzata e trasportarla facilmente, per portarla con sé in vacanza: può essere utilizzata, infatti, anche come pratica tenda da campeggio. La tenda in questione non ha strutture metalliche pesanti, e dispone, sulle parti laterali, di anelli a forma di 'D', rinforzati in acciaio inox, a cui fissare le corde, già incluse nella confezione.

Gazebo da giardino

Questo gazebo da giardino di alta qualità è realizzato in metallo verniciato a polvere, e rivestito con tessuto in poliestere idrorepellente e resistente ai raggi del sole. Si tratta di una struttura ottimale, sotto la quale proteggersi dal sole e dal caldo, e riunire amici e familiari per trascorrere piacevoli giornate all'aria aperta.

Il gazebo dispone di un robusto telaio realizzato con tubi di ferro, che garantiscono la massima stabilità. Pratico e facile da installare, è impreziosito da teli laterali richiudibili con zip, per creare un ambiente protetto e riparato. Inclusi nella confezione ci sono anche otto picchetti per fissare con sicurezza la struttura al terreno.

