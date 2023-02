Pandora San Valentino 2023: i gioielli più belli a prezzi incredibili

San Valentino è sempre più vicino ed è arrivato il momento di pensare a come celebrare la giornata degli innamorati e, soprattutto, cosa regalare alla persona amata.

San Valentino, infatti, è l’occasione perfetta per sorprendere chi amiamo con un dono speciale e romantico e tra i regali più amati e apprezzati rientrano senza ombra di dubbio i gioielli Pandora. Nota per i suoi braccialetti con ciondoli personalizzabili, anelli di design, collane e orologi, Pandora è il brand danese di gioielli più grande al mondo che spopola tra le donne e le ragazze di tutte le età.

Gioielli di ottima qualità, curatissimi e super glam, resi accessibili grazie alle offerte previste per San Valentino 2023!

Per aiutarti a scegliere il regalo perfetto per San Valentino senza spendere una fortuna abbiamo quindi selezionato i migliori modelli di tendenza in saldo: 9 bracciali Pandora in offerta per San Valentino!

Tutti i gioielli Pandora in saldo, inoltre, provengono da venditori professionali con il 100% di feedback positivo, prevedono la spedizione celere gratuita in 24 ore e la possibilità di reso entro 30 giorni: non farteli sfuggire!

Pandora Bracciale Moments rigido con 1 charm

Il bracciale Pandora della collezione Moments è realizzato in argento sterling 925 misura 18 cm ed è corredato da 1 charm con pavè rotondo. Acquistato da privati e rimesso perfettamente a nuovo da orafi professionisti, il bracciale è provvisto di certificazione allegata alla fattura di vendita e viene consegnato in un giorno lavorativo con spedizione gratuita.

Prezzo di listino: € 128

Scoprilo in offerta su eBay a 62,10€

Pandora Bracciale Moments con 3 charm

Realizzato in argento sterling 925, con maglia snake e chiusura a cuore, questo bracciale Pandora fa parte della collezione Moments ed è corredato da 3 diversi charms: 1 charm pendente Best Friends, 1 charm cuori intrecciati e 1 charm distanziatore fiori della foresta. Lungo 19 cm e in ottime condizioni, è un gioiello originale Pandora provvisto di certificazione allegata alla fattura di vendita e viene consegnato in un giorno lavorativo con spedizione gratuita.

Scoprilo in offerta su eBay a 89,10€

Pandora Bracciale Moments con 3 charms

Questo bracciale Pandora fa parte della collezione Moments, è realizzato in argento sterling 925 ed è provvisto di 3 diversi charms: 1 charm zampina scintillante, 1 charm a cuore e 1 charm openwork stella marina. Il bracciale, in condizioni eccellenti, è originale Pandora con certificazione inclusa, è lungo 17 cm, è realizzato in maglia snake e ha una chiusura a cuore.

Prezzo di listino: € 186

Scoprilo in offerta su eBay a 125,10€

Pandora bracciale in argento con 3 charms

Questo bracciale Pandora della collezione Moments è realizzato in argento sterling 925, con maglia snake e chiusura a cuore, ed è provvisto di 3 diversi charms: 1 charm valigia e avventure, 1 charm coccinella luminosa e 1 charm giardino di rose. Il bracciale è originale Pandora con certificazione inclusa, è lungo 19 cm, ed è in condizioni eccellenti.

Prezzo di listino: € 192

Scoprilo in offerta su eBay a 116,10€

Bracciale Pandora in argento con 4 charms

Bracciale Pandora in maglia snake e chiusura a barile, perfetto come regalo per San Valentino grazie ai 4 diversi charms inclusi: 1 charm a cuore Happy Anniversary (in oro 14Kt e argento), 1 charm fiocco romantico, 1 charm cuori pendenti intersecati e 1 charm nodo d’amore.

Realizzato in argento sterling 925 e lungo 18 cm, questo bracciale originale Pandora è stato acquistato da privati e rimesso perfettamente a nuovo da orafi professionisti, è provvisto di certificazione allegata alla fattura di vendita e viene consegnato in un giorno lavorativo con spedizione gratuita.

Scoprilo in offerta su eBay a 162€

Bracciale Pandora Moments con 5 charms

Bracciale Pandora in maglia snake e con chiusura a cuore, realizzato in argento sterling 925 e dotato di 5 diversi charms: 1 charm pendente quadrifoglio verde, 1 charm segno zodiacale toro, 1 charm macchina fotografica, 1 charm cupcake rosa e 1 charm sposi.

Lungo 20 cm, questo bracciale è certificato Pandora, è in ottime condizioni e viene consegnato in un giorno lavorativo con spedizione gratuita.

Prezzo di listino: € 258

Scoprilo in offerta su eBay a 152,10€

Bracciale Pandora Moments con 10 charm

Lungo 18 cm, acquistato da privati e rimesso perfettamente a nuovo da orafi professionisti, provvisto di certificazione allegata alla fattura di vendita e consegnato in un giorno lavorativo con spedizione gratuita, questo bracciale è originale Pandora ed in ottime condizioni.

Inoltre, è realizzato in argento sterling 925, in maglia snake e con chiusura a cuore, ed è perfetto come idea regalo portafortuna grazie ai 5 diversi charms presenti: 1 charm quadrifoglio portafortuna shine, 1 charm gufo, 1 charm carrozza disney, 1 charm Best Friends, 1 charm openwork quadrifoglio, 1 charm laurea, 1 charm fiocco rosa, 1 charm Bella Bot, 1 charm pendente cuori intrecciati e 1 charm Parole d’Amore.

Prezzo di listino: € 597

Scoprilo in offerta su eBay a 261€

Bracciale Pandora della collezione Moments con 19 charms e Pandora Bag

Questo di Pandora è un bracciale realizzato in argento 925, completo di tantissimi charm diversi e con sacchetto originale Pandora incluso!

Lungo 17 cm, acquistato da privati e rimesso perfettamente a nuovo da orafi professionisti, provvisto di certificazione allegata alla fattura di vendita e consegnato in un giorno lavorativo con spedizione gratuita, questo bracciale è originale Pandora ed in ottime condizioni.

Inoltre, insieme al bracciale sono compresi 19 charms diversi: 1 charm trionfo di cuori, 1 charm Best Friends, 1 charm openwork Mamma, 1 charm lettera a pendente, 1 charm Love Family, 1 charm pendente Sister, 1 charm pendente infinito, 1 charm cuore e lucchetto, 1 charm openwork, 1 charm pacchetto regalo, 1 charm fiocco, 1 charm Love You San Valentino, 1 charm elefante portafortuna, 1 clip a sfera, 2 charms re e regina, 1 charm Love Travel, 1 charm openwork infinto e 1 clip Pandora.

Scoprilo in offerta su eBay a 441€

Bracciale Pandora Moments con 19 charms e Pandora Box

Bracciale Pandora in maglia snake e chiusura a cuore, perfetto come regalo per San Valentino grazie ai 19 diversi charms inclusi: 1 catena di sicurezza “la famiglia è per sempre”, 1 charm famiglia, 1 charm clip stella, 1 charm sfera in pavè mosaico blu, 1 charm pendente corno, 2 charms in vetro di murano zig zag, 2 charms clip rosa preziosa, 1 charm mamme del mondo, 1 charm pendente love, 1 charm love lingue, 1 charm clip cuore pavè, 1 charm pavè sfera, 1 charm ciliegie rosse e 4 charms distanziatore Eternity.

Realizzato in argento sterling 925 e lungo 19 cm, questo bracciale originale Pandora è stato acquistato da privati e rimesso perfettamente a nuovo da orafi professionisti, è provvisto di certificazione allegata alla fattura di vendita e viene consegnato in un giorno lavorativo con spedizione gratuita. Nella confezione, inoltre, è inclusa una scatola originale Pandora, il tocco in più per un perfetto regali di San Valentino!

Prezzo di listino: € 892

Scoprilo in offerta su eBay a 531€

Nel bracciale che hai scelto non è prevista la confezione regalo? Niente paura!

Grazie alle offerte e hai prezzi competitivi di Ebay, infatti, puoi trovare le box e le buste regalo originali Pandora ad ottimi prezzi!

Clicca qui per scoprire la scatola originale Pandora in vendita su Ebay a 14,00€

Clicca qui per scoprire la busta originale Pandora in vendita su Ebay a 9,99€