Microsoft, Acer e HP: i migliori pc in super sconto da regalare a Natale

Appassionati di tecnologia e non, al giorno d’oggi in ogni casa c’è almeno un pc. I modelli che vanno per la maggiore sono quelli compatti e portatili: non è importante che lo usiamo per lavoro, studio oppure semplicemente svago, l’importante è poterlo usare ovunque e soprattutto che sia efficiente.

Quale migliore occasione del Natale per regalare un nuovo notebook? Se abbiamo pensato a un computer da mettere sotto l’albero e da acquistare a un prezzo conveniente, potremo sicuramente trovare il pc dei desideri su eBay.it. Il marketplace in cui si vende e si compra ha tantissimi modelli per tutti i gusti e con supersconti per un Natale tech e alla portata di tutte le tasche.

Notebook HP Intel core i3

Il pc con il suo schermo da 15,6 pollici e con 8 GB di Ram è adatto a molte attività assicurando sempre il massimo delle prestazioni. Sottile e leggero è perfetto se siamo sempre in movimento grazie al suo design essenziale. Il display dalla cornice stretta assicura un'ampia superficie di visualizzazione per lavorare, giocare o guardare film in streaming.

Microsoft Surface laptop Go

Essenziale, ma adatto alle esigenze di tutti i giorni. Questo pc è l’ideale se stiamo cercando un modello funzionale, leggero e soprattutto che possa durare nel tempo. La durata della batteria arriva fino a 13 ore, inoltre è davvero semplice da trasportare grazie ai suoi 1.100 grammi e allo spessore eccezionale (15,69 mm). La visualizzazione dello schermo, poi, è ottimale in ogni condizione di luce, grazie anche alla videocamera HD.

Acer TravelMate

Il design elegante e resistente e la batteria a lunga durata sono le due caratteristiche principali di questo notebook. È un pc che garantisce grande produttività, sia al lavoratore che allo studente: basta una semplice ricarica per far durare la batteria fino a 12 ore. Inoltre, è anche molto comodo, visto che è stato fabbricato per facilitare la gestione dei cavi quando il computer è collegato alla presa della corrente.

Notebook HP Intel core i7

Grazie ai suoi 16 GB di Ram a disposizione, questo notebook è utilissimo per le attività più diverse. Riesce a regalare tante soddisfazioni anche se dobbiamo svolgere lavori molto lunghi ed elaborati al pc, senza dimenticare l’Intel Core i7, processore di decima generazione che è in grado di offrire prestazioni superiori in qualsiasi condizione di lavoro.

Gli accessori per far felici gli appassionati di tech

