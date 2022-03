Samsung, Lenovo, HP: con i notebook e tablet in super sconto comincia la primavera tecnologica

Non possiamo proprio più farne a meno, i pc portatili accompagnano ogni momento della nostra giornata, non solo quello lavorativo. Leggeri, pratici e comodi, possono essere inseriti senza problemi all’interno di una borsa o uno zaino, per essere portati ovunque.

Con l’arrivo della bella stagione siamo ancora più invogliati a prendere il nostro notebook o tablet e usarlo all’aria aperta. Se pensiamo che sia arrivato il momento giusto per rinnovarli, il coupon di eBay.it, fa proprio al caso nostro. Con il marketplace in cui si vende e si compra, si ha disposizione uno sconto del 10% su una spesa minima di 15 euro. Per approfittare della promozione che dà diritto ad uno sconto massimo fino a 100 euro dobbiamo:

Scegliere il pc, il tablet o qualsiasi altro prodotto presente nella pagina dedicata di eBay.it come condizionatori, aspirapolvere e molto altro

Mettere nel carrello quello che vogliamo acquistare

Inserire il codice sconto: PRIMAVERA22

Usufruire dello sconto da poter utilizzare al massimo tre volte per ogni utente fino al 31 marzo

La primavera tecnologica è già iniziata, vediamo cosa acquistare!

Notebook Samsung Galaxy

Il notebook Samsung Galaxy ci segue ovunque andiamo, grazie al design sottile che assicura nello stesso tempo un ampio spazio di lavoro, grazie alla cornice stretta per ottimizzare il rapporto schermo-corpo. Il modello regala un’esperienza audiovisiva coinvolgente grazie al display FHD 15,6” e all’audio Dolby Atmos, inoltre la cornice sottile e l’ampio angolo di visione a 170° permettono di immergerci perfettamente nei video.

Clicca qui per acquistare il notebook Samsung Galaxy

Notebook HP core i7

Lo schermo da 15,6” e il peso ridotto fanno del pc HP il compagno perfetto da portare al lavoro, durante il tempo libero o per rilassarsi guardando le nostre serie tv preferite. Le prestazioni elevate si sposano alla perfezione con un design elegante e raffinato, mentre la potenza del processore ottimizza il tempo di risposta del sistema e la velocità di caricamento dei file, per avere prestazioni sempre al massimo della potenza.

Clicca qui per acquistare il notebook HP core i7

Tablet Samsung Galaxy Tab 8

Per avere un’esperienza immersiva con un device pratico e smart, il Galaxy Tab A8 ci porta in un mondo ricco di giochi e attività pensate anche per i più piccoli. Il processore a otto core e memoria fino a 4 GB di RAM e fino a 64 GB di memoria interna, offre una televisione istantanea in qualsiasi momento con una batteria che assicura una lunga durata.

Clicca qui per acquistare il tablet Samsung Galaxy Tab 8

Notebook Lenovo Ideapad 3 15.6"

IdeaPad 3 è un pc progettato per offrire il massimo delle prestazioni: il processore insieme alle opzioni di memoria permettono a questo computer di superare ogni aspettativa. Le cornici strette sui due lati consentono di sfruttare al massimo lo schermo dotato di una risoluzione Full HD, per avere il massimo della privacy, mentre la telecamera è dotata di un otturatore fisico che si chiude una volta terminato l’utilizzo.

Clicca qui per acquistare il notebook Lenovo Ideapad 3 15.6"

Notebook MSI Gaming Katana

Giocare è la nostra passione? Allora con questo pc dotato del processore Intel Core i7 possiamo farlo in ogni occasione, anche fuori casa. Il notebook è l’ideale per gli appassionati di gaming e ha una maggiore potenza con 8 core e frequenza turbo dual core fino a 4,6 GHz per massimizzare l'efficienza nel gioco. Giocare per ore e ore non sarà più un problema con questo pc dotato di un diametro interno del tubo termico più ampio e l'esclusivo olio termico per avere sempre le massime prestazioni.

Clicca qui per acquistare il notebook MSI Gaming Katana