Come organizzare la postazione lavoro: super sconti su accessori e apparecchi

La postazione di lavoro in ufficio o a casa è il luogo in cui trascorriamo la maggior parte del tempo durante la settimana e, se ben organizzata, ci permette di aumentare la produttività e l’efficienza.

Oltre a personalizzarla e ad utilizzare accessori ergonomici per renderla piacevole e pratica, è importante avere apparecchiature efficienti e smart.

Non serve un budget esagerato per riorganizzarla e utilizzare strumenti top di gamma. La soluzione è a portata di click e ce la fornisce eBay.it. Il marketplace in cui si vende e si compra ci permette di trovare tutto quello che cerchiamo a prezzi convenienti fino al 6 febbraio.

Scopriamo i migliori apparecchi per riorganizzare lo spazio al meglio!

PC portatili: versatili e pratici

Il computer è diventato ormai uno strumento indispensabile per il lavoro: tra i modelli più utilizzati ci sono i pc portatili, molto comodi perché posso essere utilizzati sia in ufficio che a casa! A differenza di quelli fissi, questi sono leggeri e facili da trasportare in ogni luogo. Tra i più efficienti ci sono:

Pc desktop: efficienza e velocità

Il pc da ufficio consente di avere massima libertà di movimento. Dotato di uno schermo grande, è indicato soprattutto se dobbiamo realizzare lavori di fotografia o videomaking. In questo modo non solo non affatichiamo la vista, ma avremo anche a disposizione un processore dai risultati più efficienti, come ad esempio:

Apple IMac 21.5’’

Il monitor per evitare l’affaticamento visivo

Il pc è uno strumento utilissimo, ma spesso lo schermo è piccolo e può creare affaticamento visivo o postura sbagliata. Per questi motivi è il caso di aggiungere alla postazione di lavoro un monitor che rispecchi in pieno le nostre esigenze. Per lavorare in modo più efficiente e risparmiare tempo, tra i monitor da acquistare su e.Bay.it ci sono:

Tablet: perfetto da avere sempre con sé

Il lavoro è diventato sempre più smart e anche se siamo spesso seduti dietro alla scrivania abbiamo bisogno di strumenti pratici e in grado di poter essere utilizzati in ogni momento. Il tablet racchiude in sé tutte queste caratteristiche perché la praticità delle applicazioni, lo schermo touch e il design rendono l’utilizzo intuitivo. Per arricchire la nostra postazione in ufficio, tra i tablet da avere assolutamente ci sono:

Stampante: immancabile a casa o in ufficio

La stampante è un altro accessorio che non deve mancare nella postazione di lavoro perché può sempre capitare di dover stampare o scannerizzare un documento. La soluzione più efficace è il modello multifunzione! Se lavoriamo da casa, meglio quella di piccole dimensioni in modo da occupare poco spazio sulla scrivania, mentre se lavoriamo in ufficio, possiamo scegliere quella di dimensioni più grandi: