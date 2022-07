Sole e divertimento per i bambini con le piscine gonfiabili a prezzi scontati

In estate si ha voglia di trascorrere del tempo in giardino o in terrazzo, durante la giornata lo spazio esterno è un’ottima soluzione per chi ancora non va in vacanza e vuole concedersi un momento di relax durante il tempo libero in compagnia dei bambini.

Ai piccoli infatti, piace tuffarsi in acqua e per ricreare una piccola spiaggia direttamente a casa, puoi scegliere le piscine gonfiabili pensate per loro, ma senza dimenticare la convenienza.

In questo caso puoi fare affidamento su eBay.it che mette a disposizione dei suoi clienti un coupon del 20% da applicare su una spesa minima di 15 euro, per usufruirne devi:

Mettere nel carrello le piscine gonfiabili o tutti gli accessori per il giardino

Inserire il codice sconto FUORITUTTO22

Ottenere un risparmio massimo di 100 euro su una spesa minima di 15 euro

Il coupon può essere utilizzato non oltre 3 volte per ogni utente

Pronto a divertirti in compagnia dei più piccoli? Vediamo i prodotti presenti sul marketplace in cui si vende e si compra.

Piscina playcenter parco acquatico

Per far divertire i bambini la piscina parco acquatico è la scelta ideale che li farà sentire in vacanza. Il mini scivolo gonfiabile con tappetino di atterraggio imbottito assicura la massima sicurezza sicurezza, mentre la palma con irrigatore a spruzzino, collegabile al tubo da giardino, gli permetterà di rinfrescarsi anche nelle giornate più calde. Completata con palline in plastica di vari colori, e pesciolini gonfiabili in vinile, stimola la fantasia dei più piccoli.

Piscina perfetta per i più piccoli

La piscina a forma di fungo è pensata per i bambini più piccoli che vogliono divertirsi in acqua e hanno bisogno di uno spazio tutto per loro. Il modello con capacità da 45 litri, può essere riempito fino a un massimo di 13 cm e ha un tappetino morbido che la rende più soffice. Inoltre il tettuccio parasole protegge il bambino dai raggi solari anche nelle ore più calde.

Piscina gonfiabile autoportante

Perfetta per i bambini più grandi, ma anche per tutta la famiglia, la piscina autoportante si gonfia rapidamente e per riempirla bastano pochi minuti. Realizzata con triplo strato in PVC laminato e poliestere è super resistente e farà felice i ragazzi perché è completata da 4 tentacoli sul bordo, dai quali esce l’acqua a cascata per un divertimento assicurato.

Piscina per i bambini che amano lo sport

Ai bambini piace giocare e con questa piscina possono dedicarsi al loro sport preferito! Grazie alle differenti attività: dal bowling con i birilli gonfiabili posizionati al termine dello scivolo, al canestro con palla, fino all’angolo dedicato all’arrampicata o agli anelli per cimentarsi con il tiro al bersaglio non si annoieranno mai. Realizzato in vinile, il modello è resistente al tempo e all’usura.

Piscina per tutta la famiglia

In estate trascorrere del tempo in compagnia dei più piccoli non ha prezzo, se poi ci si può anche divertire diventa davvero un’occasione irrinunciabile e la piscina a forma di pentagono è la scelta ideale. Il modello comodo e versatile, è arricchito da 2 portabicchieri, 2 cuscini e 2 poggiatesta per vivere le giornate all’aperto in totale relax.

