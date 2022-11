Fai incetta di videogiochi e console da mettere sotto l’albero a prezzi super scontati

A Natale la parola d’ordine è trovare il regalo per far contenti i cari. Se per i bambini i giochi sono un must have e per chi è appassionato di casa e bellezza non si può fare a meno di device di ultima generazione, per gli appassionati di videogiochi la scelta è semplice. Console e videogiochi sono i doni più ambiti e quest’anno farne incetta è davvero semplice con le offerte di eBay.it.

Sul marketplace in cui si vende e si copra Natale è già arrivato grazie agli sconti imperdibili e a un coupon del 15% a cui resistere sarà davvero impossibile

Le console per far felice ogni gamer

Le console sono il vero e proprio oggetto del desiderio per gli appassionati di videogioco e farle trovare sotto l’albero di Natale renderà il 25 dicembre ancora più speciale.

Microsoft Xbox Series S

La Xbox Series S piccola ed elegante, ha velocità e prestazioni di ultima generazione a un prezzo straordinario. Giocare sarà ogni giorno divertente con una libreria inclusa di più di 100 giochi di alta qualità. Dotata della tecnologia Quick Resume puoi passare senza problemi da un gioco all’altro, inoltre il software integrato ha un gameplay più veloce e semplificato e tempi di caricamento molto più ridotti.

Sony PlayStation 5

Per giocare e avere un coinvolgimento maggiore affiancato a un caricamento ultra rapido con un'unità SSD ad altissima velocità la PlayStation 5 è il regalo perfetto per Natale. La potenza di CPU, GPU e unità SSD personalizzate con sistema I/O integrato renderà ogni sessione di gioco unica, il modello, poi, è reso unico dal gioco Horizon Forbidden West con il quale potrai vivere le magiche avventure di Aloy verso l'Ovest Proibito.

Nintendo Switch

I colori intensi e l'elevato contrasto dello schermo da 6,2 pollici con touch screen multi-touch capacitivo ti permetteranno di avere un’esperienza appagante sia in modalità portatile che in quella da tavolo. La Nintendo Switch in offerta su eBay.it, è dotata infatti, di Joy-Con che possono anche essere usati singolarmente come controller.

I giochi per divertirsi in compagnia

Tra ultime uscite e grandi classici, i giochi non sono mai abbastanza e questo Natale è il momento per acquistare e regalare tutti quelli che vuoi.

FIFA 23

Se ami il calcio non vedrai l’ora di giocare a FIFA 23 e vivere l’emozione di una partita direttamente a casa, potrai giocare tutti i tornei più importanti e sfidare i tuoi amici per un divertimento assicurato. Hai sempre sognato di allenare una squadra di calcio? COn questo videogioco puoi vestire i panni del tuo allenatore preferito e portare il team alla vittoria.

Minecraft

Uno tra i giochi più famosi di sempre diventerà il protagonista assoluto di questo Natale grazie al coupon di eBay.it. Con il gioco pensato per la Playstation 4 la tua immaginazione sarà irrefrenabile perché potrai esplorare mondi fino a 36 volte più grandi e divertirti a creare ambientazioni sempre nuove con i tuoi amici.

NBA 2K23

La lega di basket più famosa del mondo arriva direttamente sullo schermo di casa tua. Dimostrare il tuo valore nella NBA contro i migliori giocatori del mondo e sfoderare il tuo talento in “La mia CARRIERA” sarà semplicissimo. Se vuoi fare un salto indietro nel tempo non resisterai alle grafiche retrò e alla sezione dedicata alla carriera di Michael Jordan.

Leggende Pokémon: Arceus

Una nuova avventura con Pokemon renderà le tue serate invernali indimenticabili. Creare e completare il primo Pokédex della regione di Sinnoh ti permetterà di fare un tuffo nel passato, ma nello stesso tempo potrai sfruttare nuove azioni ed elementi da gioco di ruolo.

