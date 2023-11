Approfitta dei maxi sconti: PlayStation 5 e 4 (quasi) a metà prezzo

È il momento che ogni appassionato videogiocatore attende con ansia: quello degli sconti senza precedenti sull'acquisto delle proprie console preferite. C'è chi deve acquistarne una nuova per sostituire la vecchia, chi invece è da sempre appassionato ma non ha mai fatto il 'grande' passo di comprarne una. Oggi il momento è buono.

PlayStation 5 e 4 a metà prezzo

Lo è in particolar modo per chi ha nel mirino una console targata Sony, tra le più ambite: PlayStation 5 e PlayStation 4, infatti, possono essere acquistate a cifre mai visti, con sconti che sfiorano il 50% del prezzo di mercato. Avreste mai pensato di assicurarvi una PS di ultima generazione a metà prezzo? Se la risposta è "no" dovrete ricredervi.

Ma come posso fare per acquistare una PlayStation 5 in super offerta? Semplicissimo: è eBay.it, il marketplace che mette in comunicazione chi vende e chi acquista a offrire una vasta selezione di proposte ai propri utenti, anche a quelli più esigenti. Ecco dunque le console più ambite, che state bramando da molto tempo, a delle cifre impensabili.

PlayStation 5

Una console dal look futuristico, con forme originali, curate ed eleganti. PlayStation 5 riprende i colori del controller DualSense, bianco, nero e blu, mostrati qualche anno fa. Una console installabile in verticale o in orizzontale, decisamente più sottile rispetto a Xbox Series X, realizzata in due varianti: la versione standard dotata di drive Blu-Ray e la versione 'Digital Edition' priva di lettore ottico, con i giochi che andranno scaricati dal PlayStation Store.

PlayStation 5 è equipaggiata con un SSD personalizzato estremamente veloce che consente un rapido caricamento dei giochi. A bordo sono inoltre presenti un processore x86-64-AMD Ryzen Zen2 a 8 core, un chip personalizzato AMD, una scheda grafica Amd Radeon Rdna, un'unità dedicata all’elaborazione dell’audio 3D e il supporto a Blu Ray Ultra HD con capacità massima di 100 GB.

Il non plus ultra delle console per videogame, oggi disponibile, per la gioia di tutti gli appassionati, quasi a metà prezzo. Ecco le offerte più interessanti e i bundle completi di accessori che è possibile trovare sfogliando l'ampio catalogo di eBay.it:

PlayStation 4

Console iconica, PlayStation 4 nonostante gli oltre 10 anni di vita continua ad avere uno sguardo rivolto al futuro della tecnologia dell'immagine. Tutti i modelli di PS 4 presenti sul mercato supportano la tecnologia Hdr (High Dynamic Range), che consente una migliore riproduzione di luci e ombre e offre una gamma molto più ampia di colori.

I possessori di una tv compatibile con lo stardad Hdr possono godersi giochi e altri contenuti supportati dalle immagini più realistiche, straordinariamente vivide e più fedeli al modo in cui effettivamente l'occhio umano vede il mondo. PlayStation 4 è sottile, leggera e con un consumo energetico ridotto. Dispone di una intuitiva interfaccia per organizzare giochi e app, e condividerli.

Su eBay.it è possibile trovare diverse proposte ai prezzi migliori sul mercato, di seguito una selezione di quanto potrete torvare sfogliando l'ampio catalogo del marketplace: