Pneumatici invernali e 4 stagioni sono in super offerta

Da metà ottobre e fino al 14 novembre scatterà la corsa per montare sulle proprie automobili le migliori gomme invernali. Ma perché aspettare ancora un mese, se già oggi è possibile acquistare pneumatici per l'inverno al miglior prezzo sul mercato, con sconti che permettono di risparmiare diverse centinaia di euro?

Le gomme per la tua auto in offerta

La ghiotta possibilità la offre a tutti i suoi utenti eBay.it: sul marketplace che mette in comunicazione chi vende e chi acquista, infatti, chiunque potrà scegliere tra un'ampia gamma di pneumatici invernali, delle migliori marche e dalle differenti caratteristiche tecniche.

A seconda delle tue esigenze, dei percorsi e tracciati che sei solito 'battere', potrai scegliere tra due categorie di pneumatici, quelli propriamente invernali - che con la bella stagione dovrai poi andare a sostituire - e quelli '4 stagioni', con caratteristiche differenti, ma ideali per correre tutto l'anno, in assenza di esigenze particolari.

Pneumatici invernali

Le gomme invernali sono l'ideale se abiti in zone in cui le nevicate sono frequenti e il rischio di "impantanarsi" nella neve è molto elevato. L'inizio del battistrada più alto e le scanalature profonde, infatti, permettono di raccogliere neve e fango.

Puoi trovare diverse tipologie di gomme da neve, a seconda della tua automobile e al prezzo migliore sul mercato. Ecco i migliori che ti consigliamo di prendere in considerazione per la tua automobile:

Pneumatici 4 stagioni

Se la neve la vedete solo col binocolo - o comunque il rischio che le strade si imbianchino è molto basso - e le temperature invernali sono mediamente alte rispetto alla media italiana, gli pneumatici quattro stagioni sono l'ideale, ma necessitano di essere cambiati più spesso.

Se è vero che possono essere usati - lo dice la parola stessa - in tutte le stagioni, è altrettanto vero che dopo 25/30mila chilometri percorsi potrebbe essere necessario cambiarli. Su eBay.it li trovi al miglior prezzo, e puoi risparmiare anche di più con il codice sconto "ad hoc". Ecco quelli che ci sentiamo di consigliarti:

Montaggio gomme

eBay.it ha pensato ad un servizio a tutto tondi per farvi risparmiare ancora di più. Il marketplace, invatti, mette a disposizione anche un servizio di installazione pneumatici: è sufficiente selezionare l'opzione "Montaggio" e scegliere il centro del proprio territorio al quale si preferisce rivolgersi (tra quelli convenzionati) al momento dell'acquisto delle nuove gomme. Pneumatici nuovi e montaggio potranno essere pagati nello stesso momento, in modo sicuro, attraverso la piattaforma.

Altre soluzioni

Se non volete cambiare le vostre gomme in vista dell'inverno, potete pensare di acquistare un buon set di catene da neve. Fate molta attenzione, però, perché possono essere sì una soluzione, ma per gli automobilisti che vivono in luoghi in cui la neve è praticamente impossibile che scenda e non hanno necessità di muoversi in luoghi in cui ci sono gelate e temperature troppo "glaciali".