La stagione fredda si avvicina: gomme per auto invernali e 4 stagioni al miglior prezzo

Siamo quasi arrivati a quel periodo dell'anno: per chi è solito utilizzare il doppio treno di gomme, è possibile montare gli pneumatici invernali sulla propria automobile a partire dal 15 ottobre. Seguirà quindi un mese di cosiddetta tolleranza, poi l'obbligo vero e proprio, per determinati tratti stradali e autostradali, scatterà il 15 novembre 2023.

Pneumatici invernali al miglior prezzo

Se stai cercando le gomme invernali al miglior prezzo, c'è eBay.it a venirti incontro. Per tutti gli automobilisti che hanno necessità di prendersi cura dei propri veicoli e assolvere agli obblighi di legge, il marketplace che mette in comunicazione diretta chi vende e chi acquista propone una lunga serie di pneumatici invernali e quattro stagioni in grande offerta.

Se devi metterti in regola per l'inverno, la scelta è semplice. Accedi a eBay.it, sfoglia l'ampio catalogo di pneumatici invernali in offerta, e scegli quelli che fanno per te e meglio si adattano, per dimensioni e conformazione, alla tua automobile.

Pneumatici invernali

Gli pneumatici invernali sono la soluzione ideale se abiti in zone in cui le nevicate sono piuttosto frequenti e il rischio di rimanere bloccati nella neve è molto elevato. L'inizio del battistrada più alto e le scanalature profonde, infatti, permettono di raccogliere al meglio la neve e il fango. È possibile trovare diverse tipologie di gomme da neve, a seconda della tua automobile e al prezzo migliore sul mercato. Ecco di seguito alcuni pneumatici in offerta:

Pneumatici 4 stagioni

Se la neve non è una consuetudine nei luoghi che 'battete' con la vostra automobile, e il rischio che le strade si imbianchino è molto basso, gli pneumatici quattro stagioni sono l'ideale per te, ma necessitano di essere cambiati con una maggior frequenza. Se è vero che possono essere usati in tutte le stagioni, come dice la parola stessa, è altrettanto vero che dopo 25/30mila chilometri percorsi potrebbe essere necessario cambiarli. Su eBay.it li trovi al miglior prezzo. Ecco alcune delle offerte più interessanti:

Catene da neve

Sono la soluzione ideale per chi non vuole cambiare i propri pneumatici per l'inverno. Le catene da neve possono essere una soluzione pratica per tutti quegli automobilisti che vivono in luoghi in cui la neve è praticamente impossibile che scenda e non hanno necessità di muoversi in luoghi in cui ci sono gelate e temperature troppo rigide.

Acquista qui le tue catene da neve

Montaggio gomme

eBay.it ha pensato tutto e vi offre ancora di più, mettendo a disposizione anche il servizio di installazione pneumatici: è sufficiente selezionare l'opzione "Montaggio" e scegliere il centro a cui si preferisce rivolgersi al momento dell'acquisto delle nuove gomme. Pneumatici nuovi e montaggio potranno essere pagati nello stesso momento, in modo sicuro, attraverso la piattaforma.

Nella pagina dell’inserzione degli pneumatici prescelti, cliccando su "Trova un centro assistenza vicino a te", si apre una finestra con la lista di tutti i centri di montaggio nelle vicinanze.