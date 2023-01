Non è troppo tardi per cambiare gli pneumatici: le gomme invernali per auto sono in super offerta

Devi sostituire gli pneumatici? Non è troppo tardi per sistemare la tua vettura per i mesi invernali. Su eBay.it, il marketplace che mette in comunicazione chi vende e chi acquista, infatti, potrai trovarne una lunga serie in offerta, a prezzi mai visti prima.

A seconda delle tue esigenze specifiche, dei percorsi e tracciati che sei solito percorre, potrai scegliere tra due categorie di pneumatici, quelli propriamente invernali - che con la bella stagione dovrai poi andare a sostituire - e quelli '4 stagioni', con caratteristiche differenti, ma ideali per correre tutto l'anno. Ecco di seguito alcune delle proposte più interessanti, a prezzo di favore.

Gomme invernali

Abiti in zone in cui le nevicate e le ghiacciate sono all'ordine del giorno? Se il rischio di rimanere bloccato nella neve è molto elevato, le gomme invernali sono ciò che fa per la tua automobile. Si tratta di pneumatici con un battistrada più alto del normale e con scanalature molto profonde, che permettono di "raccogliere" la neve e il fango dal tracciato, garantendoti una guida sicura e senza rischi per la tua incolumità e quella degli altri utenti della strada.

Sul mercato, e nella fattispecie su eBay.it, ne puoi trovare di differenti misure e tipologie, a seconda della tua automobile. Sfogliando le diverse proposte in offerta sul marketplace, abbiamo selezionato le occasioni migliori per la tua auto:

Gomme Invernali Tomket Snowroad (205/55 R16 94H)

(205/55 R16 94H) Gomme Invernali Mazzini SnowLeopard (205/65 R16C 107/105T)

(205/65 R16C 107/105T) Pneumatici invernali Observe (944 XL 215/50 R18)

Pneumatici 4 stagioni in offerta

Se siete soliti, invece, guidare in zone in cui la neve è molto rara, e in genere il rischio che le strade ghiaccino o si imbianchino è molto raro, potreste pensare di sostituire le vostre vecchie gomme con pneumatici auto 4 stagioni.

Si tratta di gomme con battistrada più ridotto, ma con scanalature sufficientemente marcate per garantire la sicurezza della vostra guida su ogni tipo di tracciato. Rispetto alle gomme da neve si consumano più in fretta, ma garantiscono comunque di poter percorrere in tranquillità fino a 30 mila chilometri. Il costo è leggermente più alto della media, ma su eBay.it ne potete trovare una gran quantità in super offera; tra queste, vi proponiamo:

Gomme 4 stagioni Tomket (185/60 R15 88V)

Tomket (185/60 R15 88V) Gomme 4 stagioni Pirelli Scorpion (265/50 R20 107V)

(265/50 R20 107V) Pneumatici 4 stagioni Discover Cooper (AT3 A/S M+S 255/70 R18)

Gomme e montaggio

eBay.it ha pensato ad un servizio a tutto tondo per i propri clienti, per farvi risparmiare ancora di più. Il marketplace, infatti, mette a disposizione anche un servizio di installazione pneumatici: è sufficiente selezionare l'opzione "Montaggio" e scegliere il centro del proprio territorio al quale si preferisce rivolgersi (tra quelli convenzionati) al momento dell'acquisto delle nuove gomme. Pneumatici nuovi e montaggio potranno essere pagati nello stesso momento, in modo sicuro, attraverso la piattaforma.