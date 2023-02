Ponti e festività 2023, ecco come prepararsi a partire!

Viaggiare è un modo per staccare la spina e per fare nuove scoperte: fortunatamente il 2023 ci offre molte occasioni per concederci una piccola vacanza e per mettere qualche giorno da parte la routine quotidiana. Il calendario di questo nuovo anno parla chiaro: nei prossimi mesi, tra festività e ponti, non mancheranno di certo le opportunità da cogliere al volo per fare le valigie!

Quando si decide di partire, c’è proprio una nota dolente con cui bisogna fare i conti. Oltre alla check list da compilare per non farsi trovare impreparati, la valigia rappresenta spesso un problema. Dobbiamo infatti scegliere quella giusta per il viaggio da affrontare, senza dimenticare gli accessori immancabili per rendere la vacanza ancora più comoda.

La soluzione però esiste e si chiama eBay.it! Per ogni viaggio ci sono la valigia, lo zaino e l’accessorio in grado di rendere l’esperienza indimenticabile. Non resta che prenotare la tanto meritata vacanza, al resto ci pensa il marketplace in cui si vende e si compra con i suoi prodotti tutti da scoprire.

Trolley e valigie per portare il necessario in viaggio

Quando si decide di partire la prima cosa a cui si pensa è la valigia e il trolley è il modello più amato perché con le sue rotelle possiamo trascinarlo senza fatica. Nel momento in cui si sceglie di comprare una nuova valigia è importante fare attenzione alla qualità dei materiali e alla resistenza perché per iniziare al vacanza con il piede giusto meglio non trovarci all’estero con il trolley rotto. Da quella rigida, semirigida, fino alla valigia morbida, i modelli e le dimensioni sono davvero tante, dobbiamo solo scegliere quella in base al nostro viaggio come:

Gli zaini per viaggi smart

Se vogliamo partire per pochi giorni o abbiamo organizzato un’escursione, meglio lasciare la valigia a casa e mettere lo zaino in spalla. Il modello ideale deve essere resistente, capiente, leggero e soprattutto comodo per non stancare e pesare troppo sulle spalle. Trovare quello adatto in cui riporre tutto quello che ci serve e averlo a portata di mano è semplice, con eBay.it che mette a disposizione una serie di modelli come:

Per avere tutto in ordine

Se siamo particolarmente disordinati e non vogliamo correre il rischio di dimenticare qualcosa, quando partiamo non possiamo scordare un accessorio utile come l’organizer. Disponibile in differenti formati, è dotato di tasche, elastici e zip per mantenere il contenuto al sicuro, il tutto in un unico posto come ad esempio:

Cuscini per viaggiare comodamente

Quando si viaggia non bisogna solo pensare agli zaini o alle valigie, ma anche alla comodità. Spostarsi con il treno o l’aereo può diventare una tortura per il nostro collo e tra gli accessori da avere assolutamente con noi ci sono i cuscini. Diventati un must nel momento in cui si parte, possiamo portare con noi quello gonfiabile se abbiamo poco spazio, o quello memory se soffriamo di cervicale come ad esempio:

Accessori elettronici per essere sempre connessi

Anche in vacanza è difficile separarci dai dispositivi elettronici e tra gli accessori da mettere in valigia c’è l’adattatore universale che ci permette di collegare i dispositivi alle prese elettriche di qualsiasi paese. Se abbiamo deciso di concederci un viaggio on the road e gli spostamenti tra una destinazione e l’altra sono lunghi, allora il power Bank è il dispositivo con cui rimanere connessi anche se non abbiamo una presa a disposizione. Per questo non possiamo partire senza:

Per avere la valigia sempre al sicuro

Ogni viaggiatore ha sempre il timore di perdere la valigia, ma la tecnologia e eBay.it ci vengono in aiuto con un dispositivo che ci aiuta a tracciare il percorso del nostro bagaglio attraverso l’aiuto dello smartphone. Inoltre, viaggiare in aereo vuol dire anche tenere sotto controllo il peso della valigia: per non avere sorprese all’imbarco il pesa valigie portatile da agganciare alla maniglia del bagaglio è l’accessorio indispensabile. Per acquistarli basta scegliere quello di cui abbiamo bisogno sul marketplace in cui si vende e si compra come: